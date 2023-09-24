楊勇緯亞運奪金！盧秀燕臉書秀抱抱照 楊太太們狂喊「好羨慕」
「柔道男神」楊勇緯在2022年杭州亞運柔道男子60公斤級一路過關斬將，順利拿下中華隊亞運隊史第100金，也是柔道史上的第一金。台中市長盧秀燕稱讚他是台中的驕傲，提前祝福最「勇」的台中囡仔生日快樂、繼續發光！並在臉書秀出她與楊勇緯的擁抱照，讓「楊太太」們看了直喊「好羨慕」。
記者顏幸如／台中報導
楊勇緯今（24）日在杭州亞運男子60公斤級金牌戰擊敗南韓好手李夏林，盧秀燕在臉書寫下「第一時間看著新聞報導好消息，忍不住激動，馬上傳訊息恭喜勇緯。謝謝勇緯拚盡全力抱回本屆亞運台灣首金，這也是中華代表團亞運第100面金牌，意義非凡。」
盧秀燕說，楊勇緯是柔道男神，更是台中的驕傲，「9月28日是勇緯的26歲生日，提前祝福最『勇』的台中囡仔，生日快樂，繼續發光！」網友則在臉書留言「好羨慕」。
楊勇緯生於台中市后里區，父母來自屏東縣獅子鄉南世村，具有排灣族血統，楊家的家境並不寬裕，過去三兄弟會因為沒錢，合吃一碗飯或熱湯，希望透過練柔道翻轉人生。2年前他參加東京奧運，在柔道男子60公斤級中奪下銀牌，賽後受訪時流下男兒淚，表示「好想拿金牌」，被網友做成哏圖流傳、一夕爆紅。
事後盧秀燕宣布，台中市政府將原來獲得奧運金牌的15萬元激勵金一口氣提升至300萬元、銀牌由9萬提升為200萬，並邀請楊勇緯擔任台中購物節代言人，楊勇緯則貼心的表示，會將200萬激勵金交給辛苦的媽媽。