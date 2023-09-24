賴辦稱副總統是備位元首「無請假問題」　侯辦砲轟：公私不分

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陳柏翰指出，今天賴清德競選辦公室說「賴清德儘管正在競選下任總統，但一切行程仍以公務優先」，然而賴清德已多次在上班時間從事選舉活動，如九月的兩次「國家希望工程」國政願景發表會，都是在平日舉行，請問有請假嗎？試問這就是所謂以公務優先？隨著總統大選越來越接近，選務行程必然會越來越密集的清況下，賴清德是否就是不請假，用上班時間跑選舉嗎？
陳柏翰表示，其實自賴清德擔任民進黨主席起，就已經黨政不分，而成為總統參選人後，更開始「以公務之名行競選之實」，濫用行政資源選舉，不是公務行程穿插選務行程，全國跑透透，四處成立信賴之友會、替黨籍立委站台輔選，就是將選務行程包裝為公務行程，表面上代替總統下鄉視察、贈匾，實際上卻是為自己聚眾造勢。
不僅如此，陳柏翰強調，民進黨政府過去利用國家機器介入選舉，可以說是劣跡斑斑，如2018年將促轉會變成東廠，副主委張天欽在內部會議中要求研究員，以轉型正義之名攻擊侯友宜；2022年縣市長選舉，則利用農委會出手，抹黑桃園市長張善政的研究計畫抄襲等。賴清德如果不請假，就是瓜田李下，恐有故技重施之虞。
最後，陳柏翰說，侯友宜依規定請假，循民主制度投入選戰，也會隨時關心市政。但民進黨卻只會對侯友宜惡意攻訐，完全無視於賴清德公私不分、假公濟私，甚至用國家機器輔選的惡行劣跡。呼籲賴清德應該要儘快請假進行參選，遵守民主政治的原則，以及建立對全民負責的正確態度。