腳相看個性運勢！希臘腳天生財星　4腳相最好命：尖腳趾勞碌奔波

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📌圓腳趾：代表一個人衣食充足具有祖產，而且有名聲。
📌尖腳趾：代表這個人要離鄉發展，勞碌而且波折比較多才能有所突破。
📌長腳趾：代表反應快，遠行千里又能有一技之長。
📌短腳趾：代表這個人比較隨遇而安，可委以重任、穩定工作。
簡少年分享，他的腳趾比較長，認為自己確實是「遠行千里，並且具有一技之長，在算命的領域還可以」。不過，他認為自己的腳趾雖然長，但前頭有點圓，笑說：「我倒是沒有繼承祖產！不過，我的工作的確受我父母相對大的影響，包括爺爺奶奶都是有信仰的人。」此外，以下3種腳相也是非富即貴。
📌第二根腳趾最長
也是俗稱的「希臘腳」，傳說有希臘腳的人多為美女以外，她們也自帶財富，在工作與金錢上會比其他人來得順遂，收入穩定，也能往自己理想的生活邁進，運勢往往都很不錯。
📌階梯型腳趾
從最長的大拇指到小趾，長短排列一路像階梯一樣，此類型的人通常是含著金湯匙出生，且很有理財頭腦，大財小財都可以順利放入口袋，而且人際關係上也能結交許多能幫助自己事業的朋友，貴人能助事業蒸蒸日上。
📌腳底板有痣
腳底有痣代表為人腳踏實地，能靠自己的努力積攢財富，也非常有口福。若兩腳都有痣更是代表財源不斷、貴人多，能過上衣食無虞的人生。如果腳底板的痣還是硃砂痣，除了自己富貴命外，更能帶旺身邊人一起享福，是無敵好運人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。