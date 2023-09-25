中秋節「買1送1」優惠懶人包！麥當勞雞塊餐、必勝客披薩都99元

腳相看個性運勢！希臘腳天生財星　4腳相最好命：尖腳趾勞碌奔波

▲腳趾頭形狀可分圓、尖、長、短，圓角趾代表衣食無缺有祖產，尖腳趾要離鄉發展，而第二趾最長則是天生財星。（示意圖／取自Pexels）
▲腳趾頭形狀可分圓、尖、長、短，圓角趾代表衣食無缺有祖產，尖腳趾要離鄉發展，而第二趾最長則是天生財星。（示意圖／取自Pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

除了面相、手相外，其實腳趾頭的形狀，即是「腳相」，也能看一生運勢！命理專家簡少年指出，腳趾形狀可分圓、尖、長、短，圓角趾代表衣食無缺有祖產，尖腳趾要離鄉發展。此外，而第二趾最長者則是天生財星；雙腳腳底板都有痣者，代表財源不斷、衣食無虞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
簡少年在其著作《簡少年現代生活改運書》中提及特別的相書《公篤相法》，此書把腳趾的形狀分成：圓尖長短。

📌圓腳趾：代表一個人衣食充足具有祖產，而且有名聲。

📌尖腳趾：代表這個人要離鄉發展，勞碌而且波折比較多才能有所突破。

📌長腳趾：代表反應快，遠行千里又能有一技之長。

📌短腳趾：代表這個人比較隨遇而安，可委以重任、穩定工作。

▲4種腳趾形狀對應腳相。圖取自簡少年《簡少年現代生活改運書》。（圖／時報出版提供）
▲4種腳趾形狀對應腳相。圖取自簡少年《簡少年現代生活改運書》。（圖／時報出版提供）
簡少年分享，他的腳趾比較長，認為自己確實是「遠行千里，並且具有一技之長，在算命的領域還可以」。不過，他認為自己的腳趾雖然長，但前頭有點圓，笑說：「我倒是沒有繼承祖產！不過，我的工作的確受我父母相對大的影響，包括爺爺奶奶都是有信仰的人。」此外，以下3種腳相也是非富即貴。

▲簡少年。（圖／時報出版提供）
▲簡少年。（圖／時報出版提供）
📌第二根腳趾最長
也是俗稱的「希臘腳」，傳說有希臘腳的人多為美女以外，她們也自帶財富，在工作與金錢上會比其他人來得順遂，收入穩定，也能往自己理想的生活邁進，運勢往往都很不錯。

📌階梯型腳趾
從最長的大拇指到小趾，長短排列一路像階梯一樣，此類型的人通常是含著金湯匙出生，且很有理財頭腦，大財小財都可以順利放入口袋，而且人際關係上也能結交許多能幫助自己事業的朋友，貴人能助事業蒸蒸日上。

📌腳底板有痣
腳底有痣代表為人腳踏實地，能靠自己的努力積攢財富，也非常有口福。若兩腳都有痣更是代表財源不斷、貴人多，能過上衣食無虞的人生。如果腳底板的痣還是硃砂痣，除了自己富貴命外，更能帶旺身邊人一起享福，是無敵好運人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

手掌亮出來！「好命女」7種手面相曝光　有這特徵一生波折少

方季惟「靠手相」變周星馳電影女主角！親揭星爺私下很愛鬧她

8種習慣「會召喚窮神」！命理師警告快戒掉　第6種超多人改不掉

賴佩霞當郭台銘副手！命理師評「最強帝王組合」　幕僚找她更助攻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞