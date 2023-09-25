明揚員工打給爸爸告別！「工廠爆炸我被困住」 揭消防員救災真相
屏東科技園區「明揚國際」廠房日前爆炸起火，釀成9人死亡、百餘人輕重傷以及1人失聯的悲劇。然而一位蔡姓基層幹部父親轉述，表示兒子在爆炸之後，受困在廠房其中無法逃出，當下就打給自己表示「爸，我沒辦法出去」，彷彿就在告別一樣，雖然後來兒子與2名同事最終獲救，但想起那通電話還是忍不住哽咽。而蔡爸爸也表示「兒子回想疏散員工及幫忙搶救的當下，強調消防人員絕對沒有噴水」。
記者張嘉哲/綜合報導
該名父親表示，兒子在事發之後，協助疏散工廠裡面的同事，後來返回工廠要關閉機器時，就突然發生爆炸事件，「當時後在家我有先聽到『碰』一聲，接著就接到兒子的電話，他先打給我太太，後來又打給我，那個都是告別的電話，說自己現在困在工廠裡無法出去」。
他透露，當時後只能強忍情緒，要兒子想辦法找到逃生的路線，幸好兒子剛好有找到手機，利用手機打開手電筒找到逃生的方向，不然裡面視線不佳，要跑出來真的是靠意志力。「我與太太立刻趕到現場，還好當時兒子已經帶著2名同事順利脫困」。
該名父親回想起「兒子告別電話」時，難免還是情緒感到十分沉重，所幸兒子吸入性嗆傷有及時送醫，差點就在途中休克，救回一命。而該名蔡姓基層幹部也替消防人員抱屈，表示「確定他們消防員進來是沒有噴水而且甚至他還是拿滅火器一起給他們協助，所以顯然消防隊員是很清楚，這個是不可以噴水的」。
而對於此次事件，明揚國際24日召開記者會表示，整體最大損失金額仍持續評估中，但其建築物、設存貨等投保金額新台幣15億元，有足額保險，目前保險公司已經展開調查，會盡力完成理賠程序，而雇主責任與公共意外，會超過保險理賠範圍，會以最大誠意理賠，「身為在地企業，會負責到底」。