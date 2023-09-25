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800萬賓士G55掛多元計程車！內行人揭「目的」：每年現省8萬

▲有網友見到黑色賓士G55掛上多元計程車營業用車牌，對此舉感到相當好奇，不少內行人指出，該車主目的可能是為了「避稅」。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲有網友見到黑色賓士G55掛上多元計程車營業用車牌，對此舉感到相當好奇，不少內行人指出，該車主目的可能是為了「避稅」。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者賴禹妡／綜合報導

現代路上經常見到多元計程車提供載客的服務，也讓許多人選擇當司機兼職賺錢。近日就有網友在停車場見到一台市價約779萬至852萬元的黑色賓士G55，後方竟掛上多元計程車的「白底紅字」營業用車牌，讓他傻眼問「有錢開這車，怎麼還去當司機？」貼文曝光後，不少內行人指出，許多開高檔車款的車主會為了「避稅」掛營業車牌，就像賓士G55每年可因此省下約8萬元。 

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該名網友21日在臉書「爆廢公社」中，貼出停車場中一台黑色賓士G55的照片，只見後方掛上「白底紅字」多元化計程車的營業用車牌，讓他感到相當好奇：「我就問…有錢開這車，怎麼還去當司機？看來是我格局太小了。」 

▲不少網友認為，高檔車會掛上營業用車牌，目的可能是位了避稅，就像賓士G55每年可因此省下約8萬元。（圖／翻攝自臉書）
▲不少網友認為，高檔車會掛上營業用車牌，目的可能是位了避稅，就像賓士G55每年可因此省下約8萬元。（圖／翻攝自臉書）
貼文曝光後，網友們紛紛留言，「賺錢不是重點，主要是生活太無聊」、「哥載的是人生觀察」。但也有人不少人指出，「多元化計程車，免5%營業稅、免所得稅、免牌照稅」、「路上也看過BMW M5當計車的，掛營業用牌都是為了省高排量的高額稅金，不是真的要當計程車」。 

據悉，賓士G55目前市價約落在779萬至852萬元左右，而該車款排氣量為5439cc，每年約要繳交6萬9690元牌照稅及1萬3080元汽車燃料稅，共計8萬2770元，掛上營業車牌後，就不用繳交該税，還能拿汽油補助。不過，也有人表示，「紅牌不用稅金，但要靠行、入隊費，除非他逃險.....不然1個月至少7千起啊，不會比較便宜」。 

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