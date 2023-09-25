寡婦樓都更案連環爆　李正皓揭：環境影響說明書「是自己人負責」

我是廣告 請繼續往下閱讀
李正皓貼出這份環境影響說明書表示，說明書中清楚載明是由理銘開發委託元基工程顧問辦理綜合評估作業，這份評估作業包含十二個環境面向，其中十個面向包含空氣品質、地形土壤、水文水質、噪音振動、廢棄物等是由元基工程顧問負責細項評估。
李正皓說，元基工程顧問公司的負責人叫張益壽，同時也是該份報告的綜合評估者與景觀遊憩細項的負責人，可以說張益壽一個人決定了寡婦樓環評的生死。「但不意外的，張益壽也是『自己人』」，他再拿出中華天使投資股份有限公司的相關資訊，其中解鴻年在該公司擔任監察人、張益壽擔任董事，分別持股30,000股。
「看懂寡婦樓的環評是怎麼一回事了嗎？」李正皓說，從環境影響說明書到環境影醒評估會議都是開發商的「自己人」在處理，五個月開三次會，讓寡婦樓環評通過第一階段、跳過第二階段直奔環評大會的本壘板，高虹安領導的新竹市就是建商天堂，利益迴避原則形同虛設。
李正皓喊話高虹安，沒有人質疑解鴻年、張益壽的專業，也沒有人質疑解鴻年、張益壽在何時聘任，「我們在質疑的是一個基本的利益迴避原則，兩個問題您不能迴避。
「第一，您是否支持違反利益迴避原則的寡婦樓都更案重新進行環境影響評估與會議？」第二、「您居住在寡婦樓開發商提供的極便宜豪宅中已涉及不正利益取得，而如今寡婦樓的都更過程出現如此多爭議，您是否願意親自前往檢調接受調查釐清爭議？」
他在最後也公布資料來源是來自新竹市政府網站，並酸新竹市府不用再去恐嚇公務員。