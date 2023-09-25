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寡婦樓都更案連環爆　李正皓揭：環境影響說明書「是自己人負責」

▲新竹市府寡婦樓案繼續延燒，李正皓再揭新證據要高虹安面對問題。（圖／新竹市府提供）
▲新竹市府寡婦樓案繼續延燒，李正皓再揭新證據要高虹安面對問題。（圖／新竹市府提供）

記者邱新博／台北報導

新竹市「寡婦樓」都更案持續延燒，政治評論員李正皓今（25）日再指出，寡婦樓能夠急速通過環評，除了環評會議主持人兼環評委員解鴻年是開發商的相對關係人，但關鍵的評論報告「環境影響說明書」的受委辦單位也是「自己人」，他也批評，新竹市長高虹安領導的新竹市就是建商天堂，利益迴避原則形同虛設。

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李正皓表示，一個案子要通過環評，光是環評委員有自己人是不夠的，環評會議上出示的環境影響說明書才是關鍵，環境影響評估說明書由開發商委託工程顧問公司撰寫，針對開發案中所有可能的環評面向做出科學化的評估，是所有環評會議上討論的科學基礎 。

李正皓貼出這份環境影響說明書表示，說明書中清楚載明是由理銘開發委託元基工程顧問辦理綜合評估作業，這份評估作業包含十二個環境面向，其中十個面向包含空氣品質、地形土壤、水文水質、噪音振動、廢棄物等是由元基工程顧問負責細項評估。

李正皓說，元基工程顧問公司的負責人叫張益壽，同時也是該份報告的綜合評估者與景觀遊憩細項的負責人，可以說張益壽一個人決定了寡婦樓環評的生死。「但不意外的，張益壽也是『自己人』」，他再拿出中華天使投資股份有限公司的相關資訊，其中解鴻年在該公司擔任監察人、張益壽擔任董事，分別持股30,000股。


「看懂寡婦樓的環評是怎麼一回事了嗎？」李正皓說，從環境影響說明書到環境影醒評估會議都是開發商的「自己人」在處理，五個月開三次會，讓寡婦樓環評通過第一階段、跳過第二階段直奔環評大會的本壘板，高虹安領導的新竹市就是建商天堂，利益迴避原則形同虛設。

李正皓喊話高虹安，沒有人質疑解鴻年、張益壽的專業，也沒有人質疑解鴻年、張益壽在何時聘任，「我們在質疑的是一個基本的利益迴避原則，兩個問題您不能迴避。

「第一，您是否支持違反利益迴避原則的寡婦樓都更案重新進行環境影響評估與會議？」第二、「您居住在寡婦樓開發商提供的極便宜豪宅中已涉及不正利益取得，而如今寡婦樓的都更過程出現如此多爭議，您是否願意親自前往檢調接受調查釐清爭議？」

他在最後也公布資料來源是來自新竹市政府網站，並酸新竹市府不用再去恐嚇公務員。

▲李正皓再爆新竹市寡婦樓都更案都用利益關係人。（圖／取自李正皓臉書）
▲李正皓再爆新竹市寡婦樓都更案都用利益關係人。（圖／取自李正皓臉書）
▲李正皓再爆新竹市寡婦樓都更案都用利益關係人。（圖／取自李正皓臉書）
▲李正皓再爆新竹市寡婦樓都更案都用利益關係人。（圖／取自李正皓臉書）
▲李正皓再爆新竹市寡婦樓都更案都用利益關係人。（圖／取自李正皓臉書）
▲李正皓再爆新竹市寡婦樓都更案都用利益關係人。（圖／取自李正皓臉書）

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