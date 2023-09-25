杭州亞運直播這裡看！中華電信Hami Video部分免費 4大平台整理
2023年第19屆杭州亞運會於9月23日揭開序幕，中華隊開紅盤，靠著「柔道男神」楊勇緯的精湛表現，率先替我國拿下金牌，首日就達成隊史在亞運會第100金的非凡成就。2023年杭州亞運將由電視頻道中華電信MOD、公共電視、東森電視、緯來電視，以及線上串流平台愛爾達電視、Hami Video進行直播，其中Hami Video將提供部分賽事的免費轉播服務，民眾可以前往收看。
記者周淑萍/綜合報導
電視頻道：愛爾達電視、 東森電視、 公共電視、緯來電視網。網路平台為Hami Video、ELTA.tv。其中中華電信MOD、Hami Video獨家4K轉播，MOD還有獨家熱點回點，網路訂閱「亞運加油包」Hami Video電視館/運動館單館優惠價只要299元，即可零時差觀賞熱門賽事。同時Hami Video部分賽事都可免費關看。
本次杭州亞運中華電信MOD及Hami Video獨家4K轉播，同時首度提供高達13個直播頻道，並推出獨家綜覽畫面、MOD獨家熱點回看等亮點功能，即日起新申裝MOD+自選餐(全選)+影劇館+，符合資格最高加碼贈600點Hami Point；網路訂閱「亞運加油包」Hami Video電視館/運動館單館優惠價只要299元，即可爽看亞運獨家服務並暢看國內外熱門賽事。
此外，還有5G行動優惠，即日起至10月15日，申辦精采5G月繳1,399元購機方案，包括SAMSUNG Galaxy S23、OPPO Reno10、HTC U23 Pro、vivo V27等指定機型或SAMSUNG 55吋Crystal 4K電視，可享限時折價最高2,000元；申辦精采5G贈點指定方案，加碼贈Hami Point最高800點，最多可獲17,800點，點數1點等於1元，折抵無上限，點數可兌換影音家電及中秋選物好禮。