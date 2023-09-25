楊勇緯效應！盧秀燕宣佈亞運激勵金15萬變100萬 還有參加獎
「柔道男神」楊勇緯昨在杭州亞運拿下柔道史上第一金。台中市長盧秀燕今宣佈，台中市亞運金牌的激勵金將從15萬元調升至100萬元，亞軍50萬元、季軍30萬元，不僅是全國最高，且只要成為亞運選手，出國比賽就有2.5萬元的「參加獎」補助旅費。上次盧秀燕宣佈調整激勵金，是2年前楊勇緯奪下東京奧運銀牌時。
記者顏幸如／台中報導
家住台中后里的楊勇緯，昨在杭州亞運拿下柔道史上第一面金牌，盧秀燕今（25）日到大甲區順天國中參加活動中心動土典禮時表示，大甲也有體育班，楊勇緯是很好的激勵示範，她要告訴孩子們「行行出狀元，只要努力的話，你們都能成為楊勇緯！」
盧秀燕說，楊勇緯奪金那刻，相信全國人都非常高興、台中人尤其與有榮焉。她同時要宣佈，台中市將率各縣市之先調整激勵金，亞運金牌由15萬元提高到100萬元，亞軍和季軍也提高到50萬元、30萬元。此外，亞運特別設「參加獎」2.5萬元，補貼選手的旅費。
盧秀燕說楊勇緯為國家爭光，國家會給國家獎金，縣市激勵金屬額外加碼，目前台中市是全國最高，歡迎各縣市跟進。她透露依台中市政府慣例，在亞運、奧運獲得國家一等殊榮的選手，不僅有鼓勵辦法也會有一定接待，楊勇緯不只是國家驕傲，更是台中之光，值得全體市民為他喝采。
2年前楊勇緯參加東京奧運，在柔道男子60公斤級奪下銀牌，事後盧秀燕宣布，台中市政府將奧運金牌15萬元激勵金一口氣提升至300萬元、銀牌由9萬元提升為200萬元，並邀請楊勇緯擔任當年的台中購物節代言人。