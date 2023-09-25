生活工作壓力大，想好好出去玩但週末總是人擠人，週末的住宿也都比較貴，實在讓人沒什麼好心情玩。登登登～RG特派員聽到你的心聲了！這次RG獨家優惠「宜夜逍遙卷」，狠心對自己好一次，在平日的時候好好享受放假的時光。「宜夜逍遙卷」提供雙人一泊一食及現在最夯的「星夢森林劇場」的門票！而且只要1999元起，實在太划算啦～那今天小編就來告訴你宜蘭礁溪羅東二日遊怎麼玩，ReadyGo～
Ready Go YT節目【RG特派員】
本集節目主持人：瑜編我是廣告 請繼續往下閱讀
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宜蘭二日遊景點推薦
Day1 礁溪 玉仁八寶冬粉
玉仁八寶冬粉用料實在，即是是平日仍有一定的人流。招牌八寶冬粉湯頭清甜，有木耳、蝦子、金針、肉羹、青菜等，用料很豐富。如果是喜歡吃辣的朋友們，一定要點他們家的椒麻細麵，口味不是特別重的那種，比較像細水長流的辣麻感，吃辣新手們也可以試試看喔！除了菜單上的餐點，現場也有很多宜蘭特色小菜，香菜卷、溫泉蛋等，很值得安排進行程喔！
- 地址：262宜蘭縣礁溪鄉中山路一段326號
- 電話：03 988 1232
- 營業時間：週一～週日 10.~20:30、週五六延長至21:00
小編這次入住的是超好拍的「艾玹爾溫泉商旅」，位在湯圍溝公園後面，地理位置很好，走出去3分鐘就是商圈。一進入大廳，就有24小時咖啡機可以享用，下午3點半開始點半開始會提供小飲料跟餅乾，偷偷說，小編自己拿了好多包餅乾！要抓住客人的心要先抓住客人的胃啊！
今天睡的是「波希米亞房」，粉嫩嫩的配色哪個女孩不心動呢！床鋪軟硬適中，枕頭是有點支撐力好睡的那種，而不是超級無敵軟的枕頭。床頭兩旁都有插座十分貼心，可以躺著玩手機也不怕沒電啦～備品也是應有盡有，吹風機是獨立式的這點超級加分。
來到宜蘭就是想泡溫泉啊，艾玹爾溫泉商旅的浴室空很明亮寬敞，泡湯的地方很大，兩個人一起進來都沒問題喔！鏡子裝潢得很可愛，喜歡拍照的人真的會拍不停耶！都決定放下工作好好休息了，今晚就大泡特泡，讓身心靈都感受宜蘭碳酸氫鈉泉的洗滌。
雖說是商旅，但早餐也沒有馬虎喔！菠蘿麵包、小餐包、吐司、鹹鴨蛋、清粥小菜、麥片、牛奶一個都不落下，不論是喜歡吃中式或西式的朋友都有照顧到。大廳放小餅乾的地方早餐時段也有小蛋糕跟新鮮的水果可以享用，蘋果跟芭樂都很甜，小編吃了好幾塊呢！
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路50號
- 電話：03 910 8399
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你有被魚咬過腳嗎？溫泉魚有著「魚醫生」的美稱，會啃咬人類腳上的皮屑，有簡單去角質的功用。今天介紹的這家「重口味溫泉魚」離艾玹爾溫泉商旅走路大概3分鐘，裡面有很多種不同的魚種。從一般小隻的，到比較大隻的，還有不建議泡太久的都有！只要80元就可以體驗被這些魚「親吻」的感覺嘍。
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路23號
- 電話：0985 197 664
- 營業時間：週一～週五 9:00~22:00、週六日延長至23:00
雖然說現在天氣還不是很冷，但到了晚上已經開始涼涼的，這時候來碗暖暖的拉麵，瞬間就暖了起來。除了胃暖還不夠，要從頭到腳都暖暖的才行。樂山溫泉拉麵有提供可以泡腳的座位，多加10元清潔費，就可以邊泡腳邊享用拉麵。小編吃完都滿頭大汗，卻有一種想當舒適的感覺，覺得全身通暢呢～
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段108巷1號
- 電話：03 988 8637
- 營業時間：週一～週日 11:30~14:30,17:00~21:00、週三公休
下集要帶大家去羅東啦！質感冰店、超可愛的星夢森林劇場，可以喂水豚、羊駝，與小動物來個近距離互動、還有不一樣的伴手禮！下集的內容也相當精彩千萬不要錯過喔～想使用「宜夜逍遙卷」記得輸入優惠代碼「RG1999」，或透過GOOGLE搜尋：「ReadyGo艾玹爾」即可找到獨家訂購連結，獲得超級划算的RG獨家優惠啦！
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原文出處 : ReadyGo 影｜宜蘭二日遊｜RG獨家「宜夜逍遙卷」帶你爽玩宜蘭 (上)
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