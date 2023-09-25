李靚蕾「蕾神之鎚」來了！3點聲明反擊 揭王力宏操作手段
王力宏與前妻李靚蕾離婚風波持續延燒，兩人今（25）日再度對簿公堂，前後現身於台北地方法院開庭約2小時。庭審結束後，王力宏透過律師發聲明，強調李靚蕾「未履行裁定」，所以他們才會聲請強制執行；李靚蕾則反擊表示：「王先生特別找各家娛樂記者前來拍攝，作為話題炒作」，她強調法官早有提醒「家事案件不對外公開」，但王力宏卻刻意操作媒體違反家事原則。
記者黃雅琪／綜合報導
王力宏律師團隊，在庭審結束後立即發出3點聲明：「一、今天是強制執行程序，這個程序是我方聲請的；二、很遺憾的，裁定的大部分內容對造沒有履行；三、因此我們希望透過法律程序，實現裁定的內容，讓我們能見到生命中最重要的人。」
李靚蕾方面，下午也發表3點聲明反擊：「一、家事案件不對外公開。關於這一點，稍早法官才特別提醒。對於王先生再次為了個人利益而違反家事原則，我們深感遺憾。」
李靚蕾認為：「二、近2年來，因為王先生不斷上訴、抗告，我們開過無數次庭，從來沒有遇過這樣的媒體陣仗。今天王先生特別找各家娛樂記者前來拍攝，作為話題炒作，我們對此深感遺憾。有關一切事宜，不應是娛樂大眾的素材，或是宣傳作品的工具，期盼無論是司法、藝術或是和家庭關係，都應該回歸單純。」
最後李靚蕾澄清：「三、聲請方的指控不等於事實。我方一直都是竭盡所能的履行法院裁定，反倒是王先生不斷違反應盡的義務。期盼王先生能以真誠的態度處理家庭事務，以正當的途徑宣傳作品。如此，一定能夠得到更多人的認同與支持，包括靚蕾在內。」