台達電號召「種珊瑚」助亞洲首座零碳保種中心　3年復育萬株珊瑚

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台達基金會已於2021年起與海科館合作，正式投入珊瑚復育計畫，隨著潮境珊瑚保種中心成立，將持續深化與海科館及研究單位合作，並以台達自動化技術與設備量身打造，協助耐熱珊瑚研究，同時確保基因多樣性，讓台灣珊瑚在面對更加頻繁的海洋熱浪時，展現較佳的耐熱韌性。
海科館館長陳素芬表示，「潮境珊瑚保種中心」不僅是台灣首座結合海洋保護區的珊瑚保種基地，同時也是環境教育重要的場域，民眾可預約參觀，由海科館館員和台達志工擔任講師，認識珊瑚在海洋生態的重要性，並可以親身體驗種植珊瑚苗，一起守護海洋生物多樣性，為健康的大海盡一份力。
台達品牌長暨台達基金會副董事長郭珊珊指出，基隆是位於山海交界的美麗城市，也是專家眼中，當台灣周遭海域暖化後，珊瑚北移的挪亞方舟。台達基金會很榮幸可以跟海科館的珊瑚專家合作，除協助建置保種中心、投入台達自動化養殖設備外，也與專家共同合作研究計畫，並與保育團體共同推廣擴大海洋教育。謝謝一路以來許多專家對台達的指導，希望台達的投入，能喚起台灣有更多人重視珊瑚棲地的復育，共同成為「種珊瑚的人」。
潮境珊瑚保種中心位於基隆潮境海灣資源保育區旁，由台達基金會出資上千萬整建，投入包括高效珊瑚養殖系統、智能樓宇控制系統等，百坪基地可養殖約六千株珊瑚苗，結合水下珊瑚苗圃將可達一萬株。潮境保種中心另根據國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危及易受害珊瑚名冊，目標保存20種指標珊瑚物種，目前已有腎形盤珊瑚（Turbinaria reniformis）、星形棘杯珊瑚（Galaxea astreata）、繡球雀屏珊瑚（Pavona cactus） 經分子生物鑑定為首批保存物種，並利用台達微米級電腦斷層掃描儀器（Micro CT），建立瀕危與易受害珊瑚的碳酸鈣骨骼資料庫。台達基金會也持續與海科館及保育團體展開教育推廣計畫，讓更多民眾可以藉由參與保種中心開設的珊瑚復育課程，就近認識珊瑚生態系對台灣海洋生態的重要性，即早調適地球暖化對台灣生態所造成的衝擊。