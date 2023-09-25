杭州亞運／連珍羚為柔道一生懸命！台灣首位旅日職業選手傳奇女將

我是廣告 請繼續往下閱讀
2008年獲得旅日留學機會，即使不會日文，連珍羚也毅然決然放棄台灣的學業，赴日就讀山梨大學並接受扎實的柔道訓練，不僅成為山梨大學隊史上首位外籍隊長，更在2014年獲得小松柔道隊的一紙合約，成為成為台灣柔道史上首位旅日的職業選手。
2014年連珍羚在仁川亞運拚到右手脫臼、骨折，2015年還不慎摔出腦震盪，但仍不滅熱情，持續投入在柔道賽訓，實現她「一生懸命，只為貫徹初衷」的信念。
2015年連珍羚成為第一位拿下國際柔道大獎賽金牌的選手，並在2016年首次站上奧運舞台，連珍羚差一步就能再續寫歷史，可惜在銅牌戰敗給日本選手松本薰，賽後她哭紅雙眼和台灣觀眾道歉，令無數台灣人民感動、心疼。
2017年她在大滿貫賽奪金，成為中華隊史上第一位在大滿貫系列賽事中獲得金牌的選手。今年35歲的她戰功彪炳，不僅是全運會無人能敵的七連霸，生涯還拿下2面柔道大獎賽金牌、1面柔道大滿貫賽金牌，亞錦賽則收下2銀，亞運會及世大運的個人最佳成績都是銅牌，生涯在國際大賽拿下超過3金7銀14銅的佳績。
連珍羚原先規劃在東京奧運後退休，但因成績未達理想，她決定再戰杭州亞運，她在57公斤級一路過關斬將，16強賽碰上吉爾吉斯Zhanar Zholdosheva，僅用了1分44秒就以兩個半勝獲勝。八強賽對哈薩克Sevara Nishanbayeva，更僅用了45秒就壓制對手。在關鍵四強賽碰上中國女將蔡琪，雙方一路鏖戰到黃金加時賽才驚險獲勝。冠軍戰連珍羚在金牌戰遇到日本好手玉置桃，苦戰到黃金加時賽，反摔獲得半勝，成功拿下生涯首面亞運金牌，也寫下台灣女子柔道亞運新歷史。
更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。