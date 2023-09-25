救生育率靠他們！去年1萬多人升格三寶媽 28位媽媽「生9胎以上」
國民黨總統參選人侯友宜今天拋出「生第三胎補助百萬」政見，要拯救低迷的生育率，不過，翻閱內政部統計資料發現，去（2022）年中，居然有28位媽媽，生超過九胎以上，其中更以年齡30至34佔最多數，共有12位，另外，25至29歲中，也有一位媽媽生超過9胎以上。
記者林怡昕／台北報導
根據內政部戶政司資料顯示，2022年「嬰兒出生數」共有13萬7413人，其中，生一胎有7萬2901人，生兩胎有4萬7560人，佔據目前主流家庭生孩子的數量，不過，再進一步觀察發現，生三胎有1萬2768人，生四胎有2976人，生五胎有778人，生六胎有274人，生七胎有94人，生八胎有34人，生九胎以上，竟然還有28人。
從這生九胎以上的媽媽中，25至29歲有1人，30至34歲有12人，35至39歲有8人，40至44歲有6人，45歲以上則有1人。
早些年代能生到九胎以上的媽媽，就已經非常罕見，沒想到現今仍有人「超會生」，再看過去，2021年生超過九胎以上有26人，2020年有22人，2019年有28人，2018年也還有29人，可見每年仍然有約20幾人會生超過九胎以上。