大直民宅塌陷啟動拆除作業 李四川：預計10日拆除完成
基泰建設因為施工不當造成大直街民宅下陷，於今（26）日上午9:30分完成全部前置作業，以5條鋼索固定建築物，並於10時起執行建築物拆除作業；台北市副市長李四川也在市政會議結束後到現場坐鎮。李四川也表示，預計10天內災除完成，但仍需以安全為主。
記者邱新博／台北報導
由基泰建設起造、福益營造承造的「基泰大直」建案7日晚間因開挖地下層不慎，導致台北市大直街94巷1弄1、3、5、7、9號建物傾頹毀壞；原預估25日進行強拆程序，但基泰提送拆除計畫書22日被北市府退回修正，因此延期到26日拆除。
李四川表示，今天要拆除的部分是雙號，如果周遭住戶擔心影響，這幾天認為可能會影響到生活狀況，也可以住就近的飯店，再把發票拿回來報，這區公所已經預先逐戶去做說明。
李四川指出，在外居住的部分是到10月11日，23日就有去調查，如果不願意回來的狀況就可以住到大湖去，沒有要求25日就要回來，否則拆除的時候又要出去。
至於公辦都更部分，李四川說，28日會就公辦都更條件做說明，再由所有住戶決定要跟基泰合作還是要跟市府都更，提出條件做比較，四周圍住戶會訪談，如果願意可以參加公辦都更說明。
另對於基泰要賣商辦大樓「基泰忠孝」，使住戶擔心基泰財務出現問題，李四川回應，市府剛開始就對大直災害，向台北地方法院提出對基泰假扣押，但法院評估基泰資產大於負債，可以支應所有賠償。