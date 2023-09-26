菲律賓海防隊稱　已成功移除黃岩島中國設置屏障

習近平是否與會APEC？王毅：與各方保持溝通

▲對於中國國家主席習近平是否會參加APEC會議，中國外交部長王毅表示，正在與各方保持溝通，會適時公布消息。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲對於中國國家主席習近平是否會參加APEC會議，中國外交部長王毅表示，正在與各方保持溝通，會適時公布消息。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者呂佳蓉北京26日電）對於中國國家主席習近平是否會參加今年在美國舊金山舉行的APEC會議，中共政治局委員、外交部長王毅今天表示，正在與各方保持溝通，會適時公布消息。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國今天發布「攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動」白皮書，並由國務院新聞辦舉行記者會。有媒體詢問關於中方將會由誰代表出席亞太經濟合作會議（APEC）時，王毅做出上述回應。

王毅表示，中國是一個負責任的國家，中方從不缺席參與的重要的多邊論壇，關於出席APEC安排事宜，「我們正在與各方保持溝通，會適時正式公布消息」。

王毅指出，亞太經合組織是亞太地區層級最高，領域最廣最具影響力的經濟合作組織，應該是促進合作的大舞台，而非挑起對抗的角鬥場。作為世界上最大發展中國家和APEC重要的成員，中方願意順應國際社會的期待，為APEC的成功發揮建設性的作用。

王毅並指，期待美方能夠意識到作為東道主的職責，展現應有的開放、公平、包容的擔當，為會議的順利舉行來創造更好的瞭解。

王毅也說，多邊外交是中國參與全球治理，推進人類命運共同體的重要領域，也是開展元首外交的重要平台。習近平高度重視多邊外交，中國在全球治理當中發揮的作用越來越大，中方對全球治理的態度一言以蔽之是倡導與踐行真正的多邊主義。

他強調，中方認為要構建人類命運共同體，就必須反對一切形式的單邊主義，反對陣營對抗、反對強權政治，就必須要堅定維護聯合國的權威與地位，堅持共商、共建、共享的全球治理。

習近平未出席今年在印度舉行的20國集團峰會（G20），這是他擔任國家主席後首度缺席G20峰會，連帶影響外界預估其參加APEC的意願可能充滿許多不確定因素。（編輯：張淑伶）1120926

美軍在敘利亞發動直升機突擊　逮獲伊斯蘭國官員

南極冬季海冰面積創新低！比1986年少100萬平方公里

與南太島國建交　美國：有助維持自由開放印太地區

2024選舉海嘯來襲　社群媒體撤限制恐難擋假消息

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞