習近平是否與會APEC？王毅：與各方保持溝通

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王毅表示，中國是一個負責任的國家，中方從不缺席參與的重要的多邊論壇，關於出席APEC安排事宜，「我們正在與各方保持溝通，會適時正式公布消息」。
王毅指出，亞太經合組織是亞太地區層級最高，領域最廣最具影響力的經濟合作組織，應該是促進合作的大舞台，而非挑起對抗的角鬥場。作為世界上最大發展中國家和APEC重要的成員，中方願意順應國際社會的期待，為APEC的成功發揮建設性的作用。
王毅並指，期待美方能夠意識到作為東道主的職責，展現應有的開放、公平、包容的擔當，為會議的順利舉行來創造更好的瞭解。
王毅也說，多邊外交是中國參與全球治理，推進人類命運共同體的重要領域，也是開展元首外交的重要平台。習近平高度重視多邊外交，中國在全球治理當中發揮的作用越來越大，中方對全球治理的態度一言以蔽之是倡導與踐行真正的多邊主義。
他強調，中方認為要構建人類命運共同體，就必須反對一切形式的單邊主義，反對陣營對抗、反對強權政治，就必須要堅定維護聯合國的權威與地位，堅持共商、共建、共享的全球治理。
習近平未出席今年在印度舉行的20國集團峰會（G20），這是他擔任國家主席後首度缺席G20峰會，連帶影響外界預估其參加APEC的意願可能充滿許多不確定因素。（編輯：張淑伶）1120926