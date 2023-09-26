「勇緯路」沒有了！盧秀燕：愛他、以他為榮就要尊重他意願
柔道男神楊勇緯奪下亞運金牌，后里三豐路老家的無尾巷日前也拓寬完成，地方期待命名為「勇緯路」，彰顯台灣之光。台中市長盧秀燕證實，她徵詢過楊勇緯本人及家人意見，已婉拒鄉親的好意，「他是低調客氣謙虛的孩子」、「愛他、以他為榮就是要尊重他」。
記者顏幸如／台中報導
楊勇緯2年前奪得奧運銀牌後，盧秀燕到楊家祝賀，當地民眾陳情楊家所在地是無尾巷，巷內居住戶數眾多，但最大寬度僅4米，發生火警時消防車無法進入，希望能打通。由於短短416公尺道路，土地分屬中科管理局、國有財產署、國防部，10多年來難以處理，市府基於安全考慮，多次協調，道路於去年4月動工、擴寬為8公尺，總經費3700萬元。
當時即有鄉親提出，完工後可將這條道路命名為「勇緯路」、「勇緯巷」以資紀念，但上周通車後並未如此。盧秀燕今（26）日在市政會議中說明，楊勇緯是國家英雄也是城市之光、確實有很多人希望打通巷道後，比照台東的傳廣路（十項鐵人楊傳廣）以他命名。
盧秀燕說，並非台中市政府不近人情，但她認為「愛他、以他為榮就是要尊重他」，自己徵詢過楊勇緯本人及家人意見，「他是低調客氣謙虛的孩子，他說非常謝謝大家的厚愛，但希望不要（以他為名）」。
盧秀燕轉達楊勇緯說法，「他謝謝大家的好意，勇緯感謝給他的榮譽，不過希望能心領就好」，因此市府仍會以數字巷命名，「這樣比較好找」。