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獻在野最佳戰略！他喊郭柯要先合　才能「三階段」打敗賴清德

▲前立委邱毅提出，先運作難度較低的「郭柯或柯郭」兩人整合，才能打敗民進黨總統參選人賴清德。（圖／賴清德競辦提供）
▲前立委邱毅提出，先運作難度較低的「郭柯或柯郭」兩人整合，才能打敗民進黨總統參選人賴清德。（圖／賴清德競辦提供）

記者林怡昕／台北報導

近日國民黨主席朱立倫提及，指如果在野整合成一對一，不論是國民黨總統參選人侯友宜，還是民眾黨總統參選人柯文哲，都贏過民進黨的賴清德，藍白合似乎見曙光。不過，前立委邱毅今（26）日卻持不同看法，他建議，先運作難度較低的「郭柯或柯郭」先整合，再逼迫侯友宜必須加入整合，最後再打弊案，這時才有可能打敗民進黨總統參選人賴清德，下架民進黨。

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邱毅今天在臉書提及，要打敗賴清德，目前有三種看法，一是棄保論，二是整合論，三是打弊論。

邱毅說，所謂棄保論就是無需費大力去整合，只要自動棄保即可，這種情況發生在早些時候，在鴻海創辦人郭台銘未宣布參選，前新竹市長高虹安事件也未延燒前，那時柯文哲遙遙領先侯友宜，與賴清德差距不大，確實很多人認為無需整合，自動會發生「棄侯保柯」。

不過，這種看法在716後受到挑戰，邱毅指出，首先是民進黨將攻擊火力集中於柯文哲，尤其是痛打高虹安，其次是郭台銘宣布參選，拉走許多柯文哲的支持者，再者國民黨的組織力量發揮作用，上述三個因素使柯文哲支持度明顯下跌，在野三人𥚃的領先優勢不在，柯文哲與侯友宜形成互有領先的麻花態勢，這時自動棄保的效果有限，已不足以打敗賴清德。

邱毅認為，既然自動棄保不成，就必須走整合一途，而前高雄市長韓國瑜也首肯擔任在野三人的整合桶箍，似乎見到了整合的曙光，這時國民黨運用其組織優勢，硬把整合扭曲成「為侯友宜整合柯郭」，或者是「為侯友宜勸退柯郭」，並大肆宣揚藍白合已成，侯柯配成形，郭台銘出局。

「這種違背事實的造謠，加上別具用心的民調滿天飛，不僅無助於整合的進行，反而加深柯郭兩陣營對國民黨的惡感」，邱毅說，現在柯文哲陣營已切斷藍白合之管道，郭台銘陣營更以國民黨為敵，並激化出柯郭兩陣營先談整合的契機。

至於所謂的打弊論，邱毅說，現在所能發揮的作用很有限，至多像「蛋蛋危機」造成賴清德支持度短期下滑，但在農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢下台後，賴清德又回到原來的優勢，常在兩方差距甚大時，打弊的效果有限，必須先將兩方差距縮小到一定程度，打弊案才能出現「臨門一腳」的功能。

邱毅指出，綜合以上，現在打敗賴清德的最佳戰略，就是先運作在野三人中的兩人整合，例如難度較低的柯郭或郭柯合，使該組合支持度逼近賴清德，這時將逼迫侯友宜必須加入整合，否則將成為被邊緣化的棄保對象。最後，在整合與棄保的雙重效應下，打弊案功能可發揮最大的邊際效益，這時才有可能打敗賴清德，下架民進黨。

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