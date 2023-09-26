快訊／台灣「代表寶可夢」確定是它！寶可夢中心台北12月盛大開幕
今（26）日寶可夢台灣官方粉絲團正式宣布，Pokemon Center TAIPEI確定在今年12月在新光三越台北信義新天地A11盛大開幕，同時也確定了台灣「代表寶可夢」就是快龍，消息曝光立刻讓全台寶可夢迷嗨翻：「等好久了！」
記者潘毅/綜合報導
寶可夢中心Pokemon Center是許多寶可夢粉絲去日本遊玩必定造訪的聖地，到了今年12月，台北市確定成為海外第二間寶可夢中心的設置地點，寶可夢官方指出，Pokemon Center TAIPEI店內的設計，將以擁有豐富的自然環境，周圍被天空和大海環繞的島嶼為發想。
過去每間寶可夢中心的門口，都會設立的一個當地「代表寶可夢」與皮卡丘的雕像，例如京都寶可夢中心放置神獸鳳王、廣島的寶可夢中心則是紅色暴鯉龍、晴空塔店則是烈空坐等，都與當地有著一些關聯性，因此不少寶可夢粉也相當好奇，究竟台灣的「代表寶可夢」會是哪隻寶可夢。
如今官方正式公告中，也確定了Pokemon Center TAIPEI的代表寶可夢就是「快龍」，它與皮卡丘之後將會在門市的入口處熱情地迎接大家。
快龍是相當早期就出現的寶可夢，有時被稱為海的化身，有時又被稱為破壞之神的化身，但其實它的心地十分善良，看到不慎溺水的人，或是遇難的船隻時，也會引導他們往陸地前進。
寶可夢官方也表示，Pokemon Center TAIPEI還會有可以欣賞寶可夢周邊商品相關動畫的區域、以及凝聚寶可夢集換式卡牌遊戲魅力的區域也將會登場！並且預計推出開幕紀念商品、舉辦開幕活動等豐富內容。有關詳細內容、時間等將於日後公開，敬請期待！