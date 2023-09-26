「甩鍋雞」插旗西門町！韓式炒雞吃到飽469元 開幕3天「買1送1」
愛吃韓食的人又有新去處！韓國炒雞品牌「甩鍋雞」來台首店進駐台北西門町，每人469元，提供7種口味炒雞、炒豬吃到飽，炒鍋吃完可加高湯變火鍋，自助吧還有韓式炸雞、披薩、魚板湯無限吃。9月28日慶祝正式開幕，首三日祭出2人同行1人免費，相當於「買1送1」，每人爽吃平均不到258元。
記者黃韻文／綜合報導
炒雞在韓國是經典美食，「甩鍋雞」在韓國分店多達180家，以炒雞為主打餐點，這次來台設店，首家門市落腳台北西門。使用雞肉及各式蔬菜，透過甩鍋方式大火翻炒，再加入韓國進口醬料。炒雞口味有5種（BBQ醬炒雞／蜂蜜醬香雞／經典春川雞／麻舌辣喉雞／狠角色辣雞），炒豬則有2種口味（辛奇泡菜豬／韓流粉紅豬）。
採用半自助式吃到飽模式，主菜炒雞現點現炒，炒至8分熟後上桌，消費者可在自助吧準備各種配料，依照自己的喜好加入燉雞中炒製，主鍋在限時100分鐘內皆可無限續點炒雞或炒豬，最後還能加高湯煮成火鍋，煮鍋必備的牛肉片、豬肉片、雞肉也是吃到飽，主打「一鍋好幾吃」。
除了炒雞DIY，自助吧另有白飯、韓式炸雞塊、火腿、海苔等配料，可自製「炸雞奶油飯」，而韓式炸雞則不定期輪流供應各式口味，以及起司藍莓、雙色起司披薩、韓國小吃魚板湯、飲品、冰品等都能自行取用。
「甩鍋雞」韓式炒雞吃到飽每人469元（+10%清潔費），今明兩天（9月26日、27日）試營運，9月28日正式開幕，首三日（9月28日至9月30日）現場排隊前25組，享2人同行1人免費，其他客人也一律9折。
甩鍋雞西門店
▪地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓
（西門町TiT大樓4樓／唐吉訶德樓上）
▪電話：02-2375-5580
▪周日至周四11:00至22:00（收客至20:20）
▪周五、周六11:00至22:30（收客至20:50）
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