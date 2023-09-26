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接見澳洲國會跨黨派議員訪團　蔡英文：盼雙方持續強化經貿合作

▲蔡英文今接見澳洲國會跨黨派議員訪團。（圖／總統府提供）
▲蔡英文今接見澳洲國會跨黨派議員訪團。（圖／總統府提供）

記者陳佩君／台北報導

總統蔡英文（26）日接見「澳洲國會跨黨派參眾議員訪問團」時表示，感謝澳洲在國際各大場合強調台海和平穩定的重要性，並支持台灣的國際參與，澳洲國會此次來訪展現跨黨派對台灣的支持，也持續深化台澳關係，期盼雙方持續強化經貿合作，共同促進印太地區的經濟成長和永續發展；澳洲眾議員威爾森則感謝蔡英文持續且進步的領導，為台灣民主和良好治理以及在此區域做出非凡貢獻。

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「澳洲國會跨黨派參眾議員訪問團」訪台，蔡英文今天在總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮等人陪同下，接見由澳洲聯邦國會眾議員威爾森（Josh Wilson）、眾議員弗萊契（Paul Fletcher）共同率領，共8位跨黨派參眾議員。

蔡英文表示，長期以來，澳洲國會是推動台澳關係的重要力量，這次威爾森、弗萊契共同率團來訪，不僅展現澳洲跨黨派對台灣的支持，也持續深化台澳關係，她要向訪賓表達誠摯的歡迎和感謝。

蔡英文提到，在台澳雙方的努力之下，目前台灣是澳洲第5大貿易夥伴、第4大出口市場；澳洲則是台灣最大的能源供應國，也是主要的農產品來源國，期盼台灣和澳洲持續強化經貿合作，也希望澳洲政府及國會支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），共同促進印太地區的經濟成長和永續發展。

蔡英文進一步指出，近年來，澳洲在維護印太區域和平穩定上，持續扮演重要角色，不但積極參與「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）以及「四方安全對話」（QUAD），也在國際各大場合強調台海和平穩定的重要性，並支持台灣的國際參與，她要表達誠摯的感謝。

蔡英文認為，守護自由、開放的印太地區是台灣和澳洲共同的目標，她相信，在訪賓的支持下，雙方將開創更豐碩的合作成果。

威爾森致詞時表示，此次澳洲跨黨派議員訪團，成員來自參、眾議院，以及6個州中的5個州和澳洲首都特區，非常榮幸與蔡總統見面。

威爾森提到，正如蔡英文所言，台灣與澳洲之間共同受益於緊密的貿易關係，未來更應持續深化，尤其在淨潔能源轉型、教育、關鍵礦物以及觀光業等領域。

威爾森指出，無庸置疑的，一個和平、穩定、環境永續和繁榮的印太地區，符合澳洲和台灣人民的共同利益，我們共同支持透過尊重與合作，及以規則為基礎的國際秩序，來建立開放和包容的印太地區，澳洲致力於在此基礎上與包括台灣在內的所有印太夥伴合作，他認為這是明智且正確的，且是成功面對氣候變遷等共同挑戰唯一的方法。

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