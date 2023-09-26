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前總座許志文任內涉不實核銷業務費　金管會要查台銀有無內控疏失

▲金管會。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲金管會。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

針對台灣銀行前總經理許志文涉嫌在任內指示秘書收集單據，不實核銷總經理業務費，遭北檢處緩起訴1年。金管會銀行局今（26）日表示，過去掌握的訊息只是許志文離職，台銀後續提報新總經理人選供金管會審核，並沒有收到許志文涉嫌不實核銷業務費的通報，後續將進一步釐清台銀內控是否合宜。

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許志文是在今年2月無預警以「健康因素」為由請辭，不過，媒體報導許志文因遭檢舉涉嫌在任內指示秘書收集單據，不實核銷總經理業務費達新台幣10.9萬元，用於支付司機罰單、開會時交通及住宿等開銷，並遭北檢處緩起訴1年。

對此，金管會銀行局今日指出，金管會過去掌握到的訊息為許志文離職，台銀後續提報新總經理人選供金管會審核，金管會並沒有收到許志文涉嫌不實核銷業務費的通報。對於台銀高階主管在行內涉及不實核銷業務費行為，金管會後續將要求台銀提出說明，進一步了解、釐清台銀內控措施是否合宜。

不過，銀行局也強調，對個案不予置評，但要藉此機會強調誠信治理重要性，身為金融機構負責人，誠信非常重要，銀行負責人應具備資格條件準則已明定，負責人不得有不正當、不誠信行為。

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