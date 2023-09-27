亞運電競／《英雄聯盟》首勝！中華隊5路全贏　20分鐘擊潰阿聯

鳳小岳挑戰越野跑！如果我再不嘗試　可能會在我心中埋下負面種子

▲MERRELL攜手品牌大使鳳小岳，首次挑戰越野跑。（圖／MERRELL提供）
▲MERRELL攜手品牌大使鳳小岳，首次挑戰越野跑。（圖／MERRELL提供）

記者吳政紘/綜合報導

美國專業戶外品牌 MERRELL推出全新 MERRELL AGILITY PEAK 5 越野跑鞋，除了搭載一貫高質量的戶外機能外，其流線型鞋身設計再加上多款百搭配色，更是讓其從戶外「跨界」至都市的過程，完全 憑實力跨越，這樣野型！本次特別邀請了近期也同樣「跨界」成為歌手的藝人鳳小岳擔任品牌大使。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近期初「跨界」成為歌手的藝人鳳小岳作為品牌大使，一起大膽玩「野」，挑戰生涯首次的越野跑！本次挑戰台北近郊越野勝地，恰好遇到前陣子颱風過境，環境地形較難預測，在專業教練帶領下，鳳小岳挑戰許多沒去過的秘境，更嘗試了多元地形，挑戰上下坡、攀岩、泥巴地、瀑布旁的石子路，拍攝近12小時，不僅沒有喊苦，更大呼過癮，真正 憑實力跨越！

▲MERRELL攜手品牌大使鳳小岳，首次挑戰越野跑。（圖／MERRELL提供）
▲MERRELL攜手品牌大使鳳小岳，首次挑戰越野跑。（圖／MERRELL提供）
長期接觸戶外運動的鳳小岳，對於裝備的安全感也是格外重視，在著用 MERRELL AGILITY PEAK 5 挑戰首次的越野跑期間，面對多種地形變化的挑戰，鳳小岳表示：「雖然是第一次跑越野跑，但腳上這雙 MERRELL AGILITY PEAK 5 足夠輕量，且有著極佳的抓地力、緩震系統，讓我的腳部毫無負擔，可以很輕盈地向前邁進，即使是這麼多樣的地形都能適應！」

▲MERRELL攜手品牌大使鳳小岳，首次挑戰越野跑。（圖／MERRELL提供）
▲MERRELL攜手品牌大使鳳小岳，首次挑戰越野跑。（圖／MERRELL提供）
MERRELL AGILITY PEAK 5 有著絕佳抓地力的關鍵，在於 Vibram® MegaGrip® 大底的使用，而中底的部分則使用了 FLEXconnect® & FloatPro™ 等科技，分別帶來了穩定性與回彈力，這也給予著用者節奏的拿捏，這部分也相當契合鳳小岳在面臨每個挑戰之前的儀式感，鳳小岳分享：「我覺得呼吸很重要，好好呼吸可以讓整個人都靜下來，保持平常心，讓我可以穩定發揮、專注於當下。

最初以演員身份闖蕩演藝圈的鳳小岳，歷經了三年的時間籌備後，終於在今年度正式「跨界」至歌壇，推出了個人首張創作專輯《柒》。對此，鳳小岳表示：「做專輯是一直都很想做的事情，我意識到如果我再不做嘗試，可能會在我心中埋下負面種子。」面對新的挑戰，往往會有未知的狀況發生，鳳小岳選擇用行動去解決問題，就如同本次與 MERRELL 聯手挑戰首次的越野跑，相信自己的力量，直接穿上 MERRELL  AGILITY PEAK 5 #憑實力跨越，這樣野型！一起在城市裡「野」、在戶外「型」。




鳳小岳專訪／是演員也是歌手！感嘆做自己很難　揭露「失聲10年」

鳳小岳與愛妻火辣熱吻！曝維持婚姻4祕訣：做雙方都喜歡的事

鳳小岳老婆太正了！高顏值夫妻破天荒同框　洪喆君藏不住明星味

鳳小岳自爆與家人經歷「契合期」！相處像在踩地雷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞