鳳小岳挑戰越野跑！如果我再不嘗試　可能會在我心中埋下負面種子

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長期接觸戶外運動的鳳小岳，對於裝備的安全感也是格外重視，在著用 MERRELL AGILITY PEAK 5 挑戰首次的越野跑期間，面對多種地形變化的挑戰，鳳小岳表示：「雖然是第一次跑越野跑，但腳上這雙 MERRELL AGILITY PEAK 5 足夠輕量，且有著極佳的抓地力、緩震系統，讓我的腳部毫無負擔，可以很輕盈地向前邁進，即使是這麼多樣的地形都能適應！」
MERRELL AGILITY PEAK 5 有著絕佳抓地力的關鍵，在於 Vibram® MegaGrip® 大底的使用，而中底的部分則使用了 FLEXconnect® & FloatPro™ 等科技，分別帶來了穩定性與回彈力，這也給予著用者節奏的拿捏，這部分也相當契合鳳小岳在面臨每個挑戰之前的儀式感，鳳小岳分享：「我覺得呼吸很重要，好好呼吸可以讓整個人都靜下來，保持平常心，讓我可以穩定發揮、專注於當下。
最初以演員身份闖蕩演藝圈的鳳小岳，歷經了三年的時間籌備後，終於在今年度正式「跨界」至歌壇，推出了個人首張創作專輯《柒》。對此，鳳小岳表示：「做專輯是一直都很想做的事情，我意識到如果我再不做嘗試，可能會在我心中埋下負面種子。」面對新的挑戰，往往會有未知的狀況發生，鳳小岳選擇用行動去解決問題，就如同本次與 MERRELL 聯手挑戰首次的越野跑，相信自己的力量，直接穿上 MERRELL AGILITY PEAK 5 #憑實力跨越，這樣野型！一起在城市裡「野」、在戶外「型」。