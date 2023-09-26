無印良品打造國產木材示範店！裕隆城門市裝修全靠疏伐木
無印良品入駐號稱新店第一大的百貨商場「裕隆城」，門市面積超過560坪，也是首間與林業保育署合作的「國產材示範店門市」。林業保育署指出，無印良品裕隆城門市使用國內人工林生產的柳杉、台灣杉木料，作為裝潢與陳列道具素材。
記者林志怡／台北報導
無印良品指出，裕隆城門市引進國產木材作為裝潢與陳列道具素材，且木材都是從原本要遭到丟棄的疏伐木再利用製成，並經過CAS與QR-Code雙認證，不僅可追溯來源，也真正實踐永續概念，門市內也獨家販售國產材原料的特色產品，如生物碳除濕包、台灣木種積木、阿里山景點為意象的各種文具小物。
林業保育署進一步指出，署方從5月起公開徵求樓地板面積100坪以上、願意使用具有驗證標章國產木竹材製品裝修的示範場域，台灣無印良品裕隆城門市率先成為示範店。
此外，林業保育署長林華慶提到，目前仍有數間廠商對於這類應用國產材於店面裝潢的作法表示興趣、並持續洽談中，未來也希望可以引入國產竹材等材料，過去很多民眾會認為，採用木材等於要砍樹，砍樹等於不環保，但像無印良品這次使用疏伐木的作法兼顧了永續、環保與固碳。
林華慶也舉例，如果這些店面不用這樣的循環再生材料裝修，那很大機會使用的將會是不永續的塑膠，生產過程中也會產生大量的污染，並非是更好的選擇，也希望民眾未來可以多考慮使用國產、合法、通過驗證的木材，作為室內裝修的材料。