時力、民進黨諷盧秀燕：不想負擔消防加給、卻叫打火兄弟扛國旗　

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然而盧秀燕的說法，卻在地方因另件事被打臉，民進黨市議員黃守達出示一份公文指出，消防局收到民政局發函，要求雙十國慶升旗典禮出動60名以上消防人員，擔任展護巨幅國旗進場人員，參加人員還必須配合到活動現場排練，基層不滿人力遭到濫用。
黃守達說，消防局派代表參加國慶典禮原是共襄盛舉的美事，但消防人力缺口早已不是新聞，市府僅為一個典禮儀式就要動員數十名消防員，完全是本末倒置。他強調台中市消防人口服務比為1：1597，與消防署設定的112年達1：1300的政策目標還有很大距離，盧市府應重視消防員過勞與安全問題。
時代力量市議員吳佩芸也批評，消防兄弟平時負責危險勤務和訓練，已經又累又危險，盧秀燕口口聲聲說要做消防弟兄的後盾，卻不給消防員充分休息，還要被叫去當免洗人力，這種荒唐行徑根本是踐踏消防專業。她要求台中市政府收回這離譜、荒唐的動員命令。
吳佩芸強調，為了今年國慶焰火活動，台中市出動9部消防車、3部照明車、4部救護車，包含試放演練在內超過20台車次。放焰火有防災應變、緊急救護的需求，市民能接受，但為了大搞排場的巨幅國旗進場，就要60名消防員（相當於3個分隊）浪費16個小時（含演練跟當天典禮）。更何況2隻搜救犬執行勤務的目的，也不該在典禮上被濫用，令人非常傻眼、氣憤。
民政局表示，國慶升旗典禮是重大國家慶典，今年主題「向城市英雄致敬」，邀請U12世界盃選手葉壘、羅宇彥、陳昶叡，以及搜救隊神秘嘉賓領唱國歌，更邀請消防人員擔任展護巨幅國旗進場人員，接受全體市民公開致敬，消防局將由全市1500名打火弟兄中，以自願報名方式徵求約60名同仁，其中也將邀請義消人員共襄盛舉，在國慶當日一同接受市長與市民致敬表揚。