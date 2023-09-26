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時力、民進黨諷盧秀燕：不想負擔消防加給、卻叫打火兄弟扛國旗　

▲市議員吳佩芸指出，國慶護旗動員的消防人力，相當於3個分隊浪費16個小時。（圖／吳佩芸提供，2023.09.26）
▲市議員吳佩芸指出，國慶護旗動員的消防人力，相當於3個分隊浪費16個小時。（圖／吳佩芸提供，2023.09.26）

記者顏幸如／台中報導

行政院通過消防人員危險職務加給提高15％，今年由中央支應、明年起改由地方負擔，台中市長盧秀燕今喊話中央開支票就應長期買單，旋即遭時力、民進黨議員痛批，明知消防人力不足，中市府不僅在國慶焰火動員消防人員救護勤務，還要在國慶升旗典禮派60名以上消防員、2隻搜救犬進場護旗，根本是本末倒置浪費消防人力。民政局則強調，活動屬自願報名。

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屏東科技產業園區大火帶走4位消防員寶貴生命，消防員職業安全與人力短缺問題再度浮上檯面。政院今年7月修正提升消防人員危險職務加給15％，明年起由地方政府自行負擔，台中市長盧秀燕今（26）日在市政會議中喊話，認為既是中央開支票，就應長期買單。政院則回應表示，提升警消待遇應是中央與地方共同期待，「也需要攜手合作才能真正落實，作基層同仁最有力的後盾」。

然而盧秀燕的說法，卻在地方因另件事被打臉，民進黨市議員黃守達出示一份公文指出，消防局收到民政局發函，要求雙十國慶升旗典禮出動60名以上消防人員，擔任展護巨幅國旗進場人員，參加人員還必須配合到活動現場排練，基層不滿人力遭到濫用。

▲黃守達批評台中市政府，國慶典禮動員60消防人力護旗進場，根本是本末倒置。（圖／黃守達提供，2023.09.26）
▲黃守達批評台中市政府，國慶典禮動員60消防人力護旗進場，根本是本末倒置。（圖／黃守達提供，2023.09.26）
黃守達說，消防局派代表參加國慶典禮原是共襄盛舉的美事，但消防人力缺口早已不是新聞，市府僅為一個典禮儀式就要動員數十名消防員，完全是本末倒置。他強調台中市消防人口服務比為1：1597，與消防署設定的112年達1：1300的政策目標還有很大距離，盧市府應重視消防員過勞與安全問題。

時代力量市議員吳佩芸也批評，消防兄弟平時負責危險勤務和訓練，已經又累又危險，盧秀燕口口聲聲說要做消防弟兄的後盾，卻不給消防員充分休息，還要被叫去當免洗人力，這種荒唐行徑根本是踐踏消防專業。她要求台中市政府收回這離譜、荒唐的動員命令。

▲黃守達出示市府公文，痛批消防基層覺得人力遭到濫用。（圖／黃守達提供，2023.09.26）
▲黃守達出示市府公文，痛批消防基層覺得人力遭到濫用。（圖／黃守達提供，2023.09.26）
吳佩芸強調，為了今年國慶焰火活動，台中市出動9部消防車、3部照明車、4部救護車，包含試放演練在內超過20台車次。放焰火有防災應變、緊急救護的需求，市民能接受，但為了大搞排場的巨幅國旗進場，就要60名消防員（相當於3個分隊）浪費16個小時（含演練跟當天典禮）。更何況2隻搜救犬執行勤務的目的，也不該在典禮上被濫用，令人非常傻眼、氣憤。

民政局表示，國慶升旗典禮是重大國家慶典，今年主題「向城市英雄致敬」，邀請U12世界盃選手葉壘、羅宇彥、陳昶叡，以及搜救隊神秘嘉賓領唱國歌，更邀請消防人員擔任展護巨幅國旗進場人員，接受全體市民公開致敬，消防局將由全市1500名打火弟兄中，以自願報名方式徵求約60名同仁，其中也將邀請義消人員共襄盛舉，在國慶當日一同接受市長與市民致敬表揚。

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