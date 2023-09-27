英國政府Chevening獎學金即日開放申請　盼教育帶動台英關係發展

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Chevening 1990 年在台灣開辦，由英國外交部與台達電子文教基金會與及曾獲大英帝國官佐勳章（OBE）的宏仁集團總裁王文洋共同資助，目前台灣校友已超過240位。
此外，2024/25 年度Chevening獎學金即日起自11月7日開放申請，台灣的Chevening獎學金提供一年英國碩士課程學費。符合資格的申請者必須在申請時已取得大學文憑，並且具有至少兩年的工作經驗。
英國對台貿易特使福克納指出，「透過強大的校友網絡，Chevening獎學金對於發掘培育全球人才和強化人文交流有巨大的貢獻。希望在校友網絡與更多在地夥伴的支持下，Chevening與台灣的連結能夠持續茁壯，增進台灣與英國的連結。」
行政院副院長鄭文燦指出，「樂見台灣年輕人透過 Chevening 獎學金學習專業知識、鍛鍊溝通能力，為職涯提供豐富養分，也協助擴大台灣與世界的互動及交流。例如在氣候變遷與淨零轉型的議題上，已經有許多Chevening 校友參與能源產業創新與公共政策倡議，為台灣產業厚植國際競爭力。」
鄧元翰說，看到超過240名加入Chevening大家庭的台灣優秀學人，各個皆是領導者、創新者、有遠見的人，每位都有與英國連結的獨特故事與經驗，一起驗證了教育的改造力量，也是Chevening精神，大大帶動台英關係的蓬勃發展。
Chevening校友、國科會科教發展及國際合作處長葉至誠表示，他今年6月有幸陪同國科會主委吳政忠拜訪倫敦科技週，台英目前在合作驅動科技發展、經濟成長，要為全球帶來有意義的改變，能因為Chevening獎學金參與其中，他感到非常驕傲。