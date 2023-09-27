吳霏提分手後另結新歡艾薇！曾薀帆痛訴被閨密欺騙：失去2個朋友
23歲的歌手曾薀帆（呆呆）因參加《菱格世代DD52》、《聲林之王》受到矚目，曾組成女團G.O.F出道，今年正式單飛發行創作EP《你好》，她近日受訪透露經歷情傷低潮期，原本與男星吳霏交往，沒想到去年對方說工作壓力大想分手，事實上早就與同公司的艾薇祕戀中，讓曾薀帆感覺受欺騙，感嘆「一次失去2個朋友」。
記者江芷稜／綜合報導
曾薀帆接受《CTWANT》專訪時，單飛後全力打拚事業，對愛情持保留態度，因為前男友吳霏的關係對戀愛怯步，她和艾薇一起參加《聲林之王2》結識成了閨密，沒想到跟吳霏交往，導致友情生變，去年剛分手時心情走不出來，艾薇貼心陪伴，「她還說那個男生（吳霏）不好，原本以為演藝圈可以交到朋友，如今覺得一次失去兩個朋友」。
她提及吳霏2022年2月提出分手，說參加《全明星運動會3》壓力很大，想要獨自一個人，自己只能接受，為前男友鼓勵加油，沒想到後來吳霏、艾薇被直擊逛大賣場，旁人感覺關係不單純，她傳訊息詢問對方，表示願意祝福對方，畢竟自己已經分手，但艾薇堅持不鬆口，強調她們是朋友、姐弟般的關係，「我不只問過她一次，給過她們很多次機會」。
曾薀帆自認用情很深，至今還是很愛吳霏，但不能忍受被欺騙，後來是朋友看不下去，才告訴她分手後和艾薇訴苦，當下對方早就交往中，她參加活動時親眼見到她們牽手，難過寫下〈Youguys break my heart〉這首歌，被前男友看到要求刪除，艾薇去年底私下邀約喝咖啡見面談，卻還是堅持沒有交往，三番兩次欺騙讓曾薀帆很受傷，坦言過去太單純，現在有信任障礙，無法輕信別人，若有新的感情降臨必須克服心中關卡。