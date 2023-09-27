高雄苓雅寮角頭老大「高斤」今告別式 上百警出動戒備
高雄苓雅寮角頭老大「高斤」這個月14日在高雄大同醫院廁所開槍自戕後送醫不治，於今（27）日在高雄市立殯儀館舉行告別儀式，高雄警方出動151名警力，於告別式會場周遭及各出入口部署執勤，在參與公祭人員中並發現一名吳姓男子為高雄地檢署發布之詐欺通緝犯，當場逮捕並解送歸案。
記者鄭婷襄／高雄報導
苓雅寮角頭老大「高斤」告別式，警方接獲情資反映各地幫派成員將前來致祭，為預防幫派份子藉機動員串聯，並壓制幫派組合成員囂張氣勢，防範有心人士滋事，以平穩社會治安，同時協助喪家治喪圓滿平順，警方除期前與喪家溝通協調，依「不動員、不串聯、不以幫派之名義前往參加」等原則，低調平和辦理治喪事宜。
另為確保告別式現場周全，高雄警方出動151名警力，除三民第二分局外並規劃鄰近分局、刑事警察大隊、保安警察大隊、少年警察隊支援派遣警力，於告別式會場周遭及各出入口部署執勤，設置「組織犯罪防制條例」修正告示牌，宣示警方嚴正執法立場。
三民第二分局分局長許健基指出，該場告別式位置在永思堂，而永思堂共有8處出入口，警方在8處入口都規劃警力進行臨檢、查察，只要有黑衣人、幫派分子進出一律登錄、蒐證，未來會做資料分析、建檔，做為未來打擊黑幫資料依據，今日並在參與公祭人員中，發現30歲的吳姓男子為高雄地檢署112年9月23日發布之詐欺通緝犯，當場逮捕並解送歸案。