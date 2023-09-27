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北市推18-21歲青年免費走進劇場看戲　4場次開放抽籤中獎1人免費

▲七手指特技劇場（Les 7 Doigts）馬戲節目《Passagers》（圖／台北市文化局提供）
▲七手指特技劇場（Les 7 Doigts）馬戲節目《Passagers》（圖／台北市文化局提供）

記者邱新博／台北報導

為響應文化部成年禮金政策，臺北市文化局推出「你看戲．我買單」北市青年限定專屬展演場次活動，自11月起推出4場精彩表演藝術節目。臺北市18歲至21歲之青年自9月28日至10月11日期間，可用「台北通APP」登記抽籤，抽中還可攜伴一名一同觀賞，期盼藉由此專案，鼓勵培養青年朋友主動走進各藝文場館並支持各類藝文活動。

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臺北市今舉行「北市青年藝起看戲專場案」記者會，臺北市長蔣萬安、文化局長蔡詩萍、臺北表演藝術中心執行長王孟超等與演出團隊全民大劇團、故事工廠共同參與，蔣萬安更客串演出，在台上與演員一同又唱又跳。

蔣萬安致詞時表示，臺北市是全國第一個結合藝術資源及義務教育的城市，文化局從104年開始推出「育藝深遠－藝術教育啟蒙方案」以本市公私立國民小學二年級至六年級學生為實施對象，由公部門專業藝文場館，如藝文推廣處、北美館、市立交響樂團、市立國樂團及偶戲博物館之藝術教育資源，規劃一系列各年級專屬之體驗活動，至111學年度結束累計參與學童達172萬3,230人次。


而北市府這次推出「你看戲．我買單」北市青年限定專屬展演場次活動，為青年朋友送上成年的祝福，推出四檔精彩演出，邀請年輕朋友踴躍參與登記抽籤，一起來看戲。


臺北市府表示，邀請設籍臺北市之18歲至21歲之青年，於112年9月28日中午12時起至10月11日中午12時期間內，以「台北通APP」登記抽籤，抽中還可攜伴一名一同觀賞，期盼藉由此專案，鼓勵培養青年朋友主動走進各藝文場館並支持各類藝文活動，並將視參與情形持續推動。

本次四檔節目分別在城市舞台與台北表演藝術中心進行，城市舞台部分，11月16日由「全民大劇團」演出講述一群處於人生逆境中的青年如何追求及實現夢想的「《海角七號》造夢者 音樂劇」；以及12月28日由「故事工廠」演出描寫一對青年夫妻步入婚姻後，如何在「自我」與種種現實壓力中，找回「愛」與「被愛」的《倒數婚姻》。

▲全民大劇團《海角七號》造夢者 音樂劇。（圖／台北市文化局提供）
▲全民大劇團《海角七號》造夢者 音樂劇。（圖／台北市文化局提供）

▲故事工廠《倒數婚姻》。（圖／台北市文化局提供）
▲故事工廠《倒數婚姻》。（圖／台北市文化局提供）
臺北表演藝術中心部分，12月22日為擅長以戲劇性為馬戲技術注入細膩情感的加拿大團隊「七手指特技劇場（Les 7 Doigts）」帶來以鐵路為主題呈現人生百景的《Passagers》；12月29日由馬戲家英巴爾·本·海姆 （Inbal Ben Haim），利用紙張之各項變化，於舞台中展現各項視覺與馬戲技藝融合交疊的《Pli》。

▲英巴爾·本·海姆 （Inbal Ben Haim）《Pli》（圖／台北市文化局提供）
▲英巴爾·本·海姆 （Inbal Ben Haim）《Pli》（圖／台北市文化局提供）
除推出4場北市青年限定專屬展演場次活動外，也積極響應文化部成年禮金的青年席次優惠，臺北市立交響樂團和臺北市立國樂團共推出29檔演出活動開放成年禮金5折優惠，凡觀眾以成年禮金購票，即可享5折票價優惠，詳情可至北市文化局官網查詢。

同時包括10月20日～29日在北藝中心藍盒子演出的阮劇團《熱天酣眠》、10月27日～11月5日於球劇場演出的楊景翔劇團《單身租隊友》，也主動參與文化部青年席次優惠，詳情可至Opentix系統售票網頁查詢。

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