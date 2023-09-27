北市推18-21歲青年免費走進劇場看戲 4場次開放抽籤中獎1人免費
為響應文化部成年禮金政策，臺北市文化局推出「你看戲．我買單」北市青年限定專屬展演場次活動，自11月起推出4場精彩表演藝術節目。臺北市18歲至21歲之青年自9月28日至10月11日期間，可用「台北通APP」登記抽籤，抽中還可攜伴一名一同觀賞，期盼藉由此專案，鼓勵培養青年朋友主動走進各藝文場館並支持各類藝文活動。
記者邱新博／台北報導
臺北市今舉行「北市青年藝起看戲專場案」記者會，臺北市長蔣萬安、文化局長蔡詩萍、臺北表演藝術中心執行長王孟超等與演出團隊全民大劇團、故事工廠共同參與，蔣萬安更客串演出，在台上與演員一同又唱又跳。
蔣萬安致詞時表示，臺北市是全國第一個結合藝術資源及義務教育的城市，文化局從104年開始推出「育藝深遠－藝術教育啟蒙方案」以本市公私立國民小學二年級至六年級學生為實施對象，由公部門專業藝文場館，如藝文推廣處、北美館、市立交響樂團、市立國樂團及偶戲博物館之藝術教育資源，規劃一系列各年級專屬之體驗活動，至111學年度結束累計參與學童達172萬3,230人次。
而北市府這次推出「你看戲．我買單」北市青年限定專屬展演場次活動，為青年朋友送上成年的祝福，推出四檔精彩演出，邀請年輕朋友踴躍參與登記抽籤，一起來看戲。
臺北市府表示，邀請設籍臺北市之18歲至21歲之青年，於112年9月28日中午12時起至10月11日中午12時期間內，以「台北通APP」登記抽籤，抽中還可攜伴一名一同觀賞，期盼藉由此專案，鼓勵培養青年朋友主動走進各藝文場館並支持各類藝文活動，並將視參與情形持續推動。
本次四檔節目分別在城市舞台與台北表演藝術中心進行，城市舞台部分，11月16日由「全民大劇團」演出講述一群處於人生逆境中的青年如何追求及實現夢想的「《海角七號》造夢者 音樂劇」；以及12月28日由「故事工廠」演出描寫一對青年夫妻步入婚姻後，如何在「自我」與種種現實壓力中，找回「愛」與「被愛」的《倒數婚姻》。