蔣萬安：候選人有需要一定全力輔選、國慶焦點就是中華民國

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至於訪韓行，民進黨議員許淑華認為意義重大，蔣萬安表示，這次到韓國最主要是參加世界城市高峰會以及市長論壇發表專題演講，也有機會和首爾市長見面會談交換意見，也簽署了合作備忘錄；另一方面，也安排了市政參訪，包括到大學路、戲劇一條街，整體產業鏈、軟硬體的建置都做得非常好，即便在校園周邊，光是學生展演的硬體設備都非常專業，燈光、舞台深度等，都是政府、創作者結合民間企業，大家共同投入，才有今天的成果，都非常值得借鏡學習。
至於新政策的經費，蔣萬安說，總經費大概是500多萬，希望讓年輕朋友願意走入劇場去看戲劇，也了解到背後整個產業有非常多專業團隊共同努力付出，不單是大家看到的表演工作者。
至於國慶活動一改過往柯市府時代發放嗡嗡包方式，規畫國慶慢跑活動，蔣還要領軍沿市政大樓周邊道路慢跑，全程3公里，並會發「國慶限定毛巾」等。
針對這樣的規劃是否回到國慶本身，而降低個人崇拜？蔣萬安說，國慶的焦點就是中華民國，所以這次台北市政府舉辦國慶慶祝活動，就是希望所有市民朋友帶著家人、親朋好友、孩子一起參加升旗，同時會有國慶日的慢跑活動，另外會結合市集，希望國慶日大家都可以呼朋引伴，帶著親朋好友一起來參加升旗典禮。
另被問及，何時開始幫忙輔選國民黨小雞？蔣受訪時表示，當然一定會盡全力來協助，「只要時間可以，還有候選人有需要，我一定全力以赴」。