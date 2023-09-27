掃除慶記之都、球棒之都惡名！遠見雜誌評比台中治安全國第一
2023年《遠見縣市總體暨永續競爭力調查》成績出爐，台中市去年治安客觀數據大幅改善，首度拿下全國第一，徹底洗刷「慶記之都」、「球棒之都」的惡名，在「生活品質與現代化」部份也站上六都衛冕者寶座，「環境永續」進步幅度全台最多，同時蟬聯「生活質感首善之城」。
記者顏幸如／台中報導
台中近10年治安排名都在全國前10名，但「慶記（台語：子彈）之都」惡名由來已久，加上2年前發生瑪莎拉蒂4惡少，只為小擦撞就持球棒圍毆大學生險死事件，又多了「球棒之都」新綽號，讓市長盧秀燕積極整頓治安的努力再毀於一旦，近來又有公車撞死過馬路母子事件，被形容為「行人地獄」。
但根據警政署統計，近5年台中市整體刑案發生數下降20%，每10萬人人口指標犯罪數六都最低、台中治安成績排名也隨之穩定爬升，2021年、2022年均穩居全國第3，今年更一舉奪冠，執行掃黑移送件數六都第一、重大暴力犯罪破獲率100%、槍擊案發生六都最低，是中央評核安居緝毒專案的六都6冠王。正式掃除「慶記之都」的污名。
今天（27）日公佈的2023年《遠見縣市總體暨永續競爭力調查》，台中市不僅拿下「治安」全台第一的榮銜，徹底洗刷舊時污名，同時在「生活品質與現代化」站上六都衛冕者寶座，被譽為年度「生活質感首善之城」。相較去年，台中市在「環境永續」亦是全台進步最多，「環保與環境品質」是六都進步最多。