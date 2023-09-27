國泰金下修台灣今年GDP至1.3%　估央行重啟升息機率低

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也主要央行升息對歐美需求的衝擊仍存，且中國刺激政策效果有待觀察，惟出口高基期漸低、製造業存貨改善、旺季消費性電子拉貨，以及AI結構需求帶動，下半年外需有望緩步改善，搭配民間消費有撐，景氣有機會擺脫上半年陰霾。國泰台大產學合作團隊評估，2023年第4季台灣經濟氣候將呈現景氣擴張的「晴」，出現機率將在60%以上。
儘管主要央行持續升息，但美國景氣展現韌性，加上企業財報表現不差，過去3個月國際股市高檔震盪，美、歐金融情勢指數維持改善趨勢，惟中國經濟前景擔憂升溫，金融情勢指數持續偏緊。台灣央行9月會議維持利率不變，國泰台大產學合作團隊研判，隨Fed升息步入尾聲，且台灣服務通膨有降溫跡象，央行重啟升息機率較低。降息之必要性與可能性也不高。
至於第3季台灣金融情勢指數（FCI）維持在「寬鬆」區間內。展望第4季，鑑於台灣出口年增率有望由負轉正，且Fed升息循環即將告終，美元指數與央行政策利率具連動關係，預測未來FCI朝「寬鬆」區間下緣波動。
不過，國泰台大產學合作團隊也提醒，是有6大變數影響2023年至2024年台灣經濟成長與金融情勢，包括1、美歐核心通膨偏高且全球復甦不均，增加央行過度緊縮風險；2、國際油價持續上漲，增加全球景氣及通膨前景的不確定性；3、全球需求疲軟，拉長去庫存時間，造成投資需求遞延；4、中國未加碼有效政策刺激，房市持續低迷，經濟成長持續疲軟；5、國際地緣政治風險持續，俄烏戰事與美、中爭端的不確定性；6、人工智能應用可望帶動新一輪科技業投資及產業升級轉型。