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國泰金下修台灣今年GDP至1.3%　估央行重啟升息機率低

▲國泰金控發布「2023年第3季台灣經濟氣候暨金融情勢」，下修今年GDP預測值至1.3%，首次預測明年經濟成長率為2.9%，並研判央行再升息機率低。（圖／國泰金提供）
▲國泰金控發布「2023年第3季台灣經濟氣候暨金融情勢」，下修今年GDP預測值至1.3%，首次預測明年經濟成長率為2.9%，並研判央行再升息機率低。（圖／國泰金提供）

記者顏真真／台北報導

各國緊縮政策壓抑全球景氣，加上中國經濟面臨逆風，均不利終端需求，台灣出口續疲，壓抑廠商投資，僅消費仍穩健有撐，國泰金控今（27）日下修2023年台灣經濟成長率預估值，從1.8%下調至1.3%，並首次預測明年經濟成長率2.9%。同時，研判隨美國聯準會（Fed）升息步入尾聲，加上台灣服務通膨有降溫跡象，台灣央行重啟升息機率較低，除非景氣與金融面負面衝擊超乎預期，降息的必要性與可能性也不高。

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儘管民間消費表現穩健，但國泰台大產學合作團隊分析，在出口、外銷訂單與資本設備進口仍弱，且中國經濟面臨逆風，台灣出口與投資動能續疲之下，下修2023年台灣GDP預測值至1.3%，研判有80%的機率落在0.9%至1.9%之間。展望2024年，國泰台大產學合作團隊認為，需求復甦力道或相對有限，然庫存壓力稍和緩，且AI相關需求量產，出口、投資將呈現低基期復甦，搭配民間消費中度成長，台灣經濟成長率應可接近3%。

也主要央行升息對歐美需求的衝擊仍存，且中國刺激政策效果有待觀察，惟出口高基期漸低、製造業存貨改善、旺季消費性電子拉貨，以及AI結構需求帶動，下半年外需有望緩步改善，搭配民間消費有撐，景氣有機會擺脫上半年陰霾。國泰台大產學合作團隊評估，2023年第4季台灣經濟氣候將呈現景氣擴張的「晴」，出現機率將在60%以上。

儘管主要央行持續升息，但美國景氣展現韌性，加上企業財報表現不差，過去3個月國際股市高檔震盪，美、歐金融情勢指數維持改善趨勢，惟中國經濟前景擔憂升溫，金融情勢指數持續偏緊。台灣央行9月會議維持利率不變，國泰台大產學合作團隊研判，隨Fed升息步入尾聲，且台灣服務通膨有降溫跡象，央行重啟升息機率較低。降息之必要性與可能性也不高。

至於第3季台灣金融情勢指數（FCI）維持在「寬鬆」區間內。展望第4季，鑑於台灣出口年增率有望由負轉正，且Fed升息循環即將告終，美元指數與央行政策利率具連動關係，預測未來FCI朝「寬鬆」區間下緣波動。

不過，國泰台大產學合作團隊也提醒，是有6大變數影響2023年至2024年台灣經濟成長與金融情勢，包括1、美歐核心通膨偏高且全球復甦不均，增加央行過度緊縮風險；2、國際油價持續上漲，增加全球景氣及通膨前景的不確定性；3、全球需求疲軟，拉長去庫存時間，造成投資需求遞延；4、中國未加碼有效政策刺激，房市持續低迷，經濟成長持續疲軟；5、國際地緣政治風險持續，俄烏戰事與美、中爭端的不確定性；6、人工智能應用可望帶動新一輪科技業投資及產業升級轉型。

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