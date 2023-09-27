上房查天溝卻沒戴頭盔！羅一鈞遭立委糾正 本人回應：以後會注意
近日南部登革熱疫情嚴峻，衛福部疾管署副署長羅一鈞日前到台南關廟視察，上屋頂查看天溝孳清狀況時，卻並未佩戴頭盔等防護設備，今（27）日遭立委指正。對此羅一鈞接受媒體電訪時表示，感謝各界關心，未做好防護措施確實是他的疏忽，他也在此致歉，後續會更注意作業同仁的安全防護。
記者林志怡／台北報導
羅一鈞於台南關廟視察時，爬上市場鐵皮厝頂稽查，了解天溝孳清狀況，立委邱臣遠今日在立法院質詢時指出，羅一鈞高空作業未配戴安全設備、墜落設備，應依《職安法》開罰？勞動部長許銘春說，公務員不適用《職安法》，待會立刻打電話提醒他；衛福部長薛瑞元則說，「我會請他戴鋼盔」。
對此羅一鈞本人則表示，謝謝大家關心，確實這是他的疏忽，他也在此致歉，後續會格外重視工作同仁在這方面的安全，防治登革熱的天溝計畫常常要爬上爬下、檢查天溝，同仁都會配備安全帽，並確保環境與設備安全性。
羅一鈞說，天溝不一定都要仰賴人力查看，今天起台南市政府也啟動高空作業車，但受限於狹小巷子、不見得進得去，無人機也可以提供協助，會搭配不同機具來做不同檢查，若以後要爬到高處檢查時，會使用安全帽，且天溝診斷計畫會配備安全帽必要時可配戴。