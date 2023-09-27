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轟高虹安死不認錯　吳崢怒嗆寡婦樓都更「左手審右手」

▲新竹市寡婦樓爭議，吳崢轟高虹安死不認錯，都更審議更是「左手審右手」。（圖／翻攝自吳崢臉書）
▲新竹市寡婦樓爭議，吳崢轟高虹安死不認錯，都更審議更是「左手審右手」。（圖／翻攝自吳崢臉書）

記者陳威叡／台北報導

新竹市寡婦樓都更案鬧得沸沸揚揚，面對外界爭議新竹市長高虹安強調不能無亂限上綱影射，對此民進黨立委參選人吳崢今（27）日稱很遺憾高死不認錯，新竹市府的寡婦樓都更審議是「左手審右手」，稱理銘與昇益背後的大股東是同一群人，同一集團又剛好供高便宜住回建築，再派任昇益兩位獨董審寡婦樓環評，一切也太巧了。

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對於新竹市寡婦樓都更案爭議，柯文哲受訪表示，民眾黨仍會協助高虹安，高爭議「一分真、九分假」；高虹安今日受訪時也抱屈，稱外界抹黑，表示局處首長會蒐證提告。

對此吳崢砲轟，理銘開發與昇益建設，大股東名單高度重疊，也都掌控過半股份，同時昇益更替理銘擔保超過十億元，關係錦覓宛如命運共同體。

針對高虹安與新竹市政府不斷嗆告，吳崢重申歡迎提告，不過從頭到尾都是指出高虹安住進回建築與都更案有利益輸送、對價關係，與新竹市局處首長、公務員沒有關係，請高虹安不要拉無關的下屬下水。高虹安助理費案三位助理都認罪，已經是很好的印證。

吳崢說，新竹市政府的寡婦樓都更審議是名符其實的「左手審右手」。根據先前揭發的資料，昇益兩位前後任獨董，負責審議寡婦樓都更環評初審；另回建築的建商昌益楊家，更掌握寡婦樓建商理銘開發超過60%股份。

吳崢也出示新事證，根據昇益公開年報， 昌益楊家也持有昇益59.86％股份，同樣過半。昇益開發更替理銘背書擔保高達10億4000萬元。

吳崢說，事實證明理銘與昇益背後的大股東是同一群人，而且股份都過半，擁有實質控制力；同一集團又剛好提供高虹安便宜租下回建築入住。接著，高虹安與新竹市府再派任昇益兩位前後任獨董擔任環評委員，審寡婦樓環評。

吳崢說，攤開綿密的關係網，一切也太巧了，高虹安上任以後，每一件事都重新動起來，每一個人都彼此有關係，「說只是巧合、沒有任何利益輸送，能令人相信嗎？」

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