轟高虹安死不認錯　吳崢怒嗆寡婦樓都更「左手審右手」

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對此吳崢砲轟，理銘開發與昇益建設，大股東名單高度重疊，也都掌控過半股份，同時昇益更替理銘擔保超過十億元，關係錦覓宛如命運共同體。
針對高虹安與新竹市政府不斷嗆告，吳崢重申歡迎提告，不過從頭到尾都是指出高虹安住進回建築與都更案有利益輸送、對價關係，與新竹市局處首長、公務員沒有關係，請高虹安不要拉無關的下屬下水。高虹安助理費案三位助理都認罪，已經是很好的印證。
吳崢說，新竹市政府的寡婦樓都更審議是名符其實的「左手審右手」。根據先前揭發的資料，昇益兩位前後任獨董，負責審議寡婦樓都更環評初審；另回建築的建商昌益楊家，更掌握寡婦樓建商理銘開發超過60%股份。
吳崢也出示新事證，根據昇益公開年報， 昌益楊家也持有昇益59.86％股份，同樣過半。昇益開發更替理銘背書擔保高達10億4000萬元。
吳崢說，事實證明理銘與昇益背後的大股東是同一群人，而且股份都過半，擁有實質控制力；同一集團又剛好提供高虹安便宜租下回建築入住。接著，高虹安與新竹市府再派任昇益兩位前後任獨董擔任環評委員，審寡婦樓環評。
吳崢說，攤開綿密的關係網，一切也太巧了，高虹安上任以後，每一件事都重新動起來，每一個人都彼此有關係，「說只是巧合、沒有任何利益輸送，能令人相信嗎？」