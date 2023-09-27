《自由之聲》邊拍邊救人！哥倫比亞「人口販賣」200孩童成功獲救
電影《自由之聲》由《受難記：最後的激情》中飾演耶穌的演員吉姆卡維佐，化身美國打擊兒童人口販賣的英雄，劇組為求真實飛抵哥倫比亞實地拍攝，「邊拍戲邊救人」攜手30名前海豹部隊成員，成功營救遭受人口販賣的200名兒童。
記者黃雅琪/綜合報導
由於哥倫比亞治安不穩定，吉姆的妻子一度反對丈夫拍片，好在專業救援組織「地下鐵路行動」派遣30名前海豹部隊成員隨行保護劇組，吉姆的妻子才點頭答應。而在拍攝的2週內，部隊一半的成員在空檔時總會消失不見，事後才發現，原來在拍片的同時，部隊前去支援當地的救援任務，並救出200名遭受人口販賣的兒童。
吉姆卡維佐暌違多年再度以電影《自由之聲》與觀眾見面，為了揣摩角色面對受困兒童時的痛心和捨身救人的信念，吉姆接受一連串的訓練，不僅從旁觀察救援組織的偵查過程，甚至跟著他們一起出任務，吉姆說：「這是我繼《受難記：最後的激情》後拍過最棒的電影，雖然過程中看見最黑暗的景象，但也留下了光明的希望。」
電影《自由之聲》由真實事件改編，講述美國國安局探員提姆（吉姆·卡維佐 飾），負責追查兒童人口販賣相關案件，在一次的任務中將小男孩從殘暴的犯罪組織中解救出來，並得知男孩的姊姊也同樣受害其中，經過一番思考，提姆決定冒險前去搶救，未料卻被政府高層阻止，最終提姆辭去工作並深入哥倫比亞叢林，誓言要把孩子們解救出來。