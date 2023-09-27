新北議會藍綠吵成一團 民眾黨議員轟：藍綠根本烙跑一家親！
針對新北市議會今（27）日在市府施政報告議程上，民進黨佔據發言台要求新北市長侯友宜進議會報告，國民黨要求綠營適可而以，奉勸民進黨總統參選人賴清德不要再把黑手伸進新北市議會，甚至還各自搬出侯友宜及賴清德的人形立牌來類同台較勁。對此，民眾黨新北市議員陳世軒批評藍綠根本烙跑一家親，指出侯市長請假不進議會已經是不可逆的事實，應將焦點放在2000億預算的運用，不是一味杯葛議事。
記者吳嘉億／新北報導
陳世軒今日在議場看到藍綠黨團都不甘示弱的搬出人形立牌嘲諷，陳世軒也拿出民眾黨主席柯文哲的人形立牌，並寫上「我從未缺席」的標語海報貼上，指出柯文哲在擔任台北市長時從來沒逃避議會監督，理性務實地將市政放在前面，認份認真的態度更是勝過混淆視聽的藍綠兩黨。
陳世軒表示，近日來國民黨不斷用民調及新聞施壓逼迫民眾黨進行藍白合，但柯文哲說要合作的第一步應該是價值理念的共識；今天看到兩黨在新北市議會裡面相互爭吵杯葛，阻擾民主的議事程序、兩黨的總統候選人更是不約而同地為了爭奪總統大位，背棄承擔的民意，讓人不禁想問，這樣的總統候選人，是人民要的嗎？
陳世軒呼籲，請藍綠兩黨不要再讓市政空轉，每次都說會努力監督市政，今天民進黨的杯葛只是徒增市民的損失，直言藍綠兩黨是烙跑一家親，「五十步笑百步」。