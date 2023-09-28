台股漲也沒用！美元指數堅挺靠向107 新台幣早盤續貶探32.285元
中秋連假前最後一個交易日，美元指數續強向107挺進，一度來到106.84，亞洲主要貨幣兌美元依舊軟趴趴，日圓亦一度貶到149.72兌1美元，新台幣兌美元今（28）日早盤也不甩台股走揚，再貶向32.3元，盤中下探32.285元，貶值4分。
記者顏真真／台北報導
市場預期因通膨問題，美國聯準會（Fed）將維持高利率更長時間，促使資金流向美元尋求避險，加上油價高漲及美債殖利率波動，美股主要指數走勢震盪，其中道瓊工業指數下跌68.61點，美元指數持續走強向107靠攏，一度來到106.84價位。
在美元指數堅挺並向107靠攏之下，亞洲主要貨幣兌美元依舊軟趴趴，日圓兌美元也向150挺進，盤中曾來到149.63價位，目前在149.5震盪，離岸人民幣也一度下探7.3267兌1美元，目前在7.3164附近盤整，韓國則休市。
至於新台幣兌美元今日早盤也再貶，以32.26元、貶值1.5分開出後，續向32.3元挺進，一度下探32.282元，只是隨著台股走揚，加上月底出口商有拋匯需求，其今日又是中秋連假前最後一個交易日，新台幣未進一步走貶，目前在32.272元震盪整理。