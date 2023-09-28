「慶記之都」是台中的奇恥大辱！歡慶治安評比第一 盧秀燕送大禮
素有慶記之都外號的台中市，昨天在遠見雜誌公佈的2023年《縣市總體暨永續競爭力調查》拿下全國各縣市治安第一名的榮銜。市長盧秀燕說，過去台中治安不太好，被譏為慶記之都，「全體市民都認為是奇恥大辱」，她很感謝大家的努力，為大家雪恥，上她臉書留言為台中市警察喝釆或為台中市加油的網友，將抽出3位贈送「總統等級的國慶大禮」。
記者顏幸如／台中報導
台中市以前常傳槍響，「慶記（台語：子彈）之都」惡名由來已久，2年前瑪莎拉蒂4惡少事件後，又多了「球棒之都」新綽號。但根據遠見雜誌評比，台中近10年治安排名都在全國前10名；警政署統計，台中市近5年整體刑案發生數下降20%、每10萬人人口指標犯罪數六都最低；昨天公佈的2023年《遠見縣市總體暨永續競爭力調查》，台中市不僅拿下「治安」全台第一的榮銜，同時在「生活品質與現代化」站上六都衛冕者寶座，被譽為年度「生活質感首善之城」。
市長盧秀燕今（28）日上午受訪時表示，台中市最近喜事連連，但讓她最高興的一件事，是治安評比拿下全國第一名。她說，過去台中治安不太好，甚至被譏為慶記之都，「全體市民都認為是奇恥大辱，這幾年全心想要雪恥」。她非常感謝警察同仁、市民朋友、市政團隊三合一，共同維護治安打擊犯罪，才有現在的好成績。
盧秀燕並宣佈自今天下午起，「請大家上我的臉書，為所有台中市警察喝釆，或者為台中市加油」。她表示市府將送出3份國慶大禮，禮物和國慶焰火晚會送給蔡總統等貴賓的國家級賀禮一樣。她再次感謝警察同仁這幾年的辛苦，也提醒不能掉以輕心、因此自滿，要繼續努力，讓台中成為安全、安心、幸福宜居的城市。