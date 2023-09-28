中秋連假好去處！全台4大必訪活動：最大光雕秀、月世界搭熱氣球

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年3月於臺南水交社文化園區登場的「FOCASA馬戲藝術節」，連續7天帶來8萬人潮，半年之後回歸台北，FOCASA再度攜手文化部，推出「文博會限定版」FOCASA，一次帶來經典巨型 V-13 與全白夢幻 V-7 雙馬戲篷進駐臺北市中心。這也是文博會首次以「表演藝術」為展覽主軸，透過橫跨舞蹈、戲劇、馬戲等多元類型的表演輪番上陣，帶大家近距離感受馬戲團的魅力。活動即日起～10月1日，等於只剩下最後3天。
FOCASAX2023臺灣文博會
日期：即日起～10月1日
時間：10：00～20：00
地點：空總臺灣當代文化實驗場
📍桃園2023世界客家博覽會
2023世界客家博覽會在桃園開展，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為主題，展現客家人遷徙至世界各地，發展出融合客家與當地文化的多元面貌，展期即日起至10月15日。有兩大主展館「台灣館」與「世界館」，其中不可錯過台灣館的沉浸式展覽體驗，以「扎根與共榮：有客當靚（最美）」為主軸，呈現台灣客家族群在不同時代的努力與改變。一次集結14個縣市展現在地客家元素。其餘８大副展館、17個衛星展區分布在桃園各個角落，每一個館別都有不同的主題與特色。臺灣館的外牆於夜間還有超美光雕秀，號稱是目前「全台最大光雕秀」
2023世界客家博覽會
日期：即日起～10月15日
時間：週一至四10：00～19：00／週五至日、國定假日10：00～21：00
地點：桃園會展中心展覽棟／亞洲．矽谷創新研發中心IOT展廳
📍台南「ONE PIECE海潮慶典」
Netflix真人版影集《航海王》熱播，全球掀起海賊熱潮。臺南市政府觀光旅遊局與東映動畫攜手合作《 ONE PIECE 海潮慶典》–航向偉大的臺南活動，現場最吸睛的莫過於12米的「大型千陽號陸上氣球」，展示動漫中深受眾人喜愛的千陽號。
還有5座2米高的喬巴超人帽氣球與可愛的喬巴超人FRP等，活動還包含夜間燈光秀、航海王商品販售區等，展期即日起到10月29日。活動還包含夜間燈光秀，週日至週四18:00-20:00、週五至週六18:00-21:00，每半小時一場。
ONE PIECE海潮慶典
日期：即日起～10月29日
時間：週一至五12：00～20：00／週六、日10：00～21：00
地點：台南市安平區運河路43號（安平遊憩碼頭）
📍高雄「2023高雄愛．月熱氣球」
高雄「2023高雄愛．月熱氣球」繫留體驗已於上周展開，由田寮月世界開始，之後也將轉至愛河。月世界風景區有獨特地貌，藉由搭乘熱氣球，可從不同角度欣賞月世界惡地，熱氣球升空後，在早晨陽光的照射下，惡地風貌與些許綠叢交錯，是其他地方看不到的特殊景致。
月世界周邊還可以享用最在地的土雞料理，再順遊旗美、岡山。9月30日至10月1日旗山體育場有「旗山香蕉文化節」、岡山有米其林必比登推薦的「舊市羊肉」，還有南台灣遊樂園首選的義大遊樂世界。
2023高雄愛．月熱氣球
日期：9月28日～10月1日（田寮月世界風景區）／10月7日～10月10日、10月14日～10月15日（高雄愛河）
時間：上午場06：00～08：00／下午場16：00～17：30