致函黨員出手清理「染黑、染黃」戰場 柯文哲：有問題就解決
民眾黨近期深陷染黑、染黃風暴，總統參選人柯文哲昨日寄給黨員一封信，並提出黨務革新六大作法，包括全面清查黨籍幹部、嚴格把關幹部任用、核實申請入黨門檻、健全黨務防腐機制、強化教育廉政規範、檢討現行助理制度，被解讀有清理戰場的意味，也遭解讀是否針對近期爭議不斷的新竹市長高虹安。對此，柯文哲今（28）日回應表示，民眾黨不是說不會犯錯，民眾黨是負責任的團體，有問題就會去解決。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今天上午舉行記者會公布教育政策，並於會後受訪，媒體詢問「給黨員的一封信」曝光，有一條是針對疑慮者調查，外界好奇高虹安算不算？以及網紅「四叉貓」（劉宇）質疑基金會的人算嗎？
柯文哲回應表示，「第一點我們不需要為任何一個網紅去回覆問題，不值得。」並強調，民眾黨是負責任的團體，有問題就會去解決，一個問題要解決需要時間，一般來講那種馬上就切割、發布新聞，那都是短期操作，他也提到，當年台北錢櫃大火，如果是一般的行政首長，媒體應付過去就算了，但他從中央法定、台北市自治條例修改，到聯合稽查的APP可以線上，這也防止吃案、事後竄改，全部做完花一年半。
柯文哲坦言，「民眾黨不是說不會犯錯，我認為一定會犯錯，但是要有改正的能力」，這也是他當年在明尼蘇達大學外科的時候，給他最好的教育，當年在明尼蘇達外科時，每個禮拜六早上八點全外科集合，然後把這個禮拜開刀開死掉的、開出併發症的，一個一個上來報告，大家檢討完才開始放假，「我覺得這是一個很好的文化，所以我從明尼蘇達大學外科到台大外科，一直到台北市政府，我都秉持這種，反正遇到問題，確認問題，一個一個把他改正掉。」
至於「給黨員的信」提到可以寄主席信箱，但被前幕僚「金牌霖」潘俊霖質疑，若是有問題的人是親信，反而會解決提出問題的人？柯文哲表示，主席信箱會指定專人處理，會第一線先處理過、寫摘要，然後印出來放到他桌上，「事實上我還是有看，只是有時候常常會拖一個月才看，有空我才會看，所以這個倒也不是問題。」