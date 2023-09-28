藍白合對侯友宜「當正的有信心」　葉元之分析：有很多指標要考慮

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對藍白整合議題，葉元之指出，他當然支持整合，若不整合很多支持者不出來投票，如深藍的認為不會贏，為什麼要出來投？要整合並讓大家覺得會贏，而他選立委當然也希望投票率高。
葉元之提到，藍白合之前氛圍緊張，但最近氛圍已經改變，柯文哲競辦發言人陳智菡昨就說不然來比民調，說法已跟幾個月前消費一說不同；他認為，民眾黨對藍白合已有想法，只是想法還沒確定，以前是說不要來談，現在是說來談，氣氛已經不一樣。
主持人黃暐翰詢問，國民黨可接受比民調？葉元之說，若要跟人家合的話就不能設前提，為什麼大家現在好像很怕鴻海創辦人郭台銘，「因為他來跟你喝咖啡，前提是先讓大哥做四年，人家講什麼聽不進去。」
至於民調如何進行，葉元之強調，這仍需要討論，如柯文哲贏侯友宜0.8%，就要侯直接當副手？很多東西要討論，比如明年1月13日選完後組聯合政府，雙方理念是什麼？未來能否一起執政？這通通要放進來談。
不過，葉元之也直言，站在國民黨角度，當然是希望侯友宜當正的，且他也有信心，支持出來比民調，但要把很多指標拿出來討論，若各項指標評估後認為侯友宜比較差，那他也認了。
葉元之說，柯文哲若當總統，如何組成聯合政府？人才在哪裡？這不是那麼簡單，但一定要談。他表示，若談的前提是，讓大哥先做四年，那他完全能接受柯文哲心情，對方也不會來談，「若不講方法出來，一直說要我來支持你，這我也做不到」，但現在氛圍有轉變，5月民眾黨講話較硬現在較軟，5月時柯角度認為可獨立參選，若操作棄保就贏了。