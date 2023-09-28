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柯文哲拋教育政見　民進黨：柯市府教育評比全國最後、別害台灣

▲柯文哲今日拋出教育政見，目標為「13年一貫，教育平權」，民進黨翻出昔柯市府教育評比為全國倒數。（圖／記者呂炯昌攝，2023.09.28）
▲柯文哲今日拋出教育政見，目標為「13年一貫，教育平權」，民進黨翻出昔柯市府教育評比為全國倒數。（圖／記者呂炯昌攝，2023.09.28）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲今（28）日拋出教育政見，強調「13年一貫，教育平權」目標。對此民進黨發言人卓冠廷表示，柯文哲擔任台北市長的第二任期，最後連續3年《遠見雜誌》施政滿意度都是六都倒數，柯文哲任期最後3年的教育成績，從原本的倒數第三名，到2022年直接暴跌至全國倒數第一，慘不忍睹，顯示柯文哲對教育的關心，遭市民直接打臉，連台北市的教育都處理不好，還想論國政，「不要害台灣」。

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卓冠廷指出，根據「黃昆輝教授教育基金會」六都民眾對市長重視教育滿意度調查，柯文哲從2020年的倒數第二，直接掉到2022年倒數第一，滿意度僅52%，可說完全被市民死當。柯文哲稍早誇口教育政見主張，但對照過去台北市民對他文教施政的失望程度，實在諷刺。

卓冠廷說，柯文哲根本就不注重教育，剛接任市長時，地方教育發展基金尚有賸餘近140億餘元，但竟將原本應挹注給教育基金的預算拿去還債，致使教育基金8年驟減128億元，最後只剩12億元，導致台北市恐面臨無法支應軍公教明年調薪及108課綱補師資經費，以及如工程流標追加、學校災損修建等屬臨時急用事項，柯文哲這種擅自挪用教育基金，卻說自己重視教育，顯然是空話。

卓冠廷也表示，柯文哲市長任內也引發不少教育爭議，台北市立大學新任校長人選遴選難產，遭監察院調查，台北市府僅一再發文呼籲北市大儘快完成遴選作業，有失主管機關行政監督職責，卻放任校方經營運作停擺，柯文哲罔顧師生權益，也凸顯對於教育推動的擺爛與無心。

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