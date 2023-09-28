「不要跟孕婦同一組」涉歧視！林靜儀轟柯文哲：厭女DNA充分發揮

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林靜儀反問柯文哲「柯醫師、柯前市長、柯主席，你以為你懷孕的女性同僚懷孕會過很爽嗎？」，她表示，柯文哲說的經驗是他「住院醫師」時期，但其實在過去住院醫師還沒納入勞基法，產假是女醫師難以擁有的權益，通常是用事假、病假處理；而且一旦真的請了產假，很有可能會因為「請假日數超過專科受訓日數（因為日數是用男性全職來算的）」而必須延後一年 才能考專科，更不要說專科考試一年一次，女醫師要懷孕還要先算看看不能讓預產期與專科考試撞期「你的女性同僚要犧牲多少、面對多大壓力、思考多少權衡，才能平衡她的專業與生育！」。
林靜儀指出，這也是民進黨政府這幾年努力改善的幾個重要政策，包括將住院醫師納入勞基法，使女性醫師可以擁有職場母性保護相關作為，女醫師有產假，也使男醫師女醫師都能申請育嬰留停。另外包括生育補助不排富，以及增設幼兒園，降低專業醫事人員生育壓力。現在育嬰留停政策不但不分男女受雇者有權申請，也已經在持續爭取下，通過夫妻可以同時申請育嬰留停「一起承擔育兒責任」。
林靜儀說，三位總統候選人都出席的「女董事協會論壇」，而柯文哲還把女性從政者專業被肯定這件事情貶低為因為「男性投票給美女」、窄化家庭分工在「她不給我洗碗」，讓她聽完後喊話「實在是⋯⋯ 厭女DNA充分發揮」。