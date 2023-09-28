教師劫！工會籲給教保員休息時間　全教總號召教師嗆聲、提4訴求

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全教總提出4項訴求，公教人員已經歷慘烈年改，全教總堅決反對二次年改，唯有確保基金永續，才能真正保障教師退休權益，要求各政府基金操作積極提升收益，政府並應依法行政，按立法院通過之依精算撥補意旨，核實編列預算撥補退撫基金。
「停止口號，真正落實行政減量」，教育部稱已持續刪減、整併或簡化訪視評鑑措施，但各地仍充斥名目不一的各種訪視，學校要填報的數據其實不減反增，來自不同政府機關、甚至基金會、非政府組織的公文與各種協辦事項，始終未曾真正減少，全教總建議教育部，真有心要落實行政減量，不妨先掌握學校每天要接收多少公文、填報多少報表，不要再用口號減量。
侯俊良指出，少子女化已成常態，但每班班級人數並未與時俱進下調，尤以高中職為甚，檢視教學現場，特殊生比例越來越高，已是各級學校教師一致的看法，教師的支援何在？全教總長期主張少子女化正是落實精緻國教、提升教育品質的契機，呼籲教育部以更具體之作法回應教師訴求。
侯俊良說，今年教師節，在高雄市教師職業工會、台中市教師職業工會爭取下，市長陳其邁、盧秀燕從善如流，發放謝師禮金，儘管金額不多，兩地老師還是感謝兩位市長對教師的體恤。然而，全教總更加期待，縣市長能從政策面落實對教育專業的尊重，建議攸關教育與教師之政策先與同級教師組織對話、協商才能從源頭減少錯誤政策出現的頻率、提升教育品質。
另外，教育部國教署曾於104年發文給各縣市政府，要求契約進用教保員必須依勞基法規定「勞工繼續工作4小時，至少應有30分鐘之休息」，又說明「幼兒午睡時，應至少安排一名教保服務人員在場照護，且為能落實照護，該照護人員應保持警醒，以及時因應幼兒突發狀況」。
全幼產今天發起「教師節喝咖啡拍照」快閃活動，諷刺國教署要求勞工身分的幼兒園教保員假休息30分鐘，實質是延長工時晚下班，批評政府帶頭成為慣老闆，建議政府將教保員休息時間，換成待命工時，給予加班費。