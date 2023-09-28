嗆柯文哲靠自己能贏？趙少康喊話：不能只比民調　應考量地方實力

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趙少康說，先別提多份民調中，侯友宜、柯文哲的支持度只差1到2個百分點，怎麼能單憑這麼小的落差就決定正副？更何況民調隨時都會變，怎麼能做準？除了民調，政黨實力也應該考量，國民黨有14位縣市長、38位現任立委、380位縣市議員，這些都是攸關選舉動員的實力，怎麼能都略過不提？
趙少康更舉例當年「連宋合」的故事，他指出，宋楚瑜無論2000年大選得票和民調都高過連戰，最後仍是考慮政黨組織動員力而願意擔任副手，如果不是兩顆子彈，連宋就贏了。這更說明，合了有機會，不合就只會輸，「柯文哲講話大聲之餘，難道以為能靠自己選贏？」
「柯主席別忘了，政黨合作不是只有總統大位，還有政見、閣揆和部會首長等許多層面可以討論」，趙少康說，一切都可心平氣和坐下來談，這絕不是分贓，歐洲國家的聯合內閣早就如此，更何況柯文哲自己就是最早喊出組聯合政府的人，質疑「難道只有柯主席能喊合作，別人提的都是分贓？」
趙少康表示，望治殷切的基層支持者要的是政黨輪替，沒有人在乎高層的算計，他奉勸高層們，不要忽視基層選民的聲音，更應該看國家的大局、民眾的福祉，更要看黨的格局，大家應該往大方向看，面子不重要，實質比較重要，「合則兩利，分則兩害」聯合政府可以有各種無限可能，端看在野陣營如何發揮創意。