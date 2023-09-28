好市多財務長認「恐調漲年費」！台灣好市多回應：會主動告知會員
美式連鎖賣場好市多Costco採取會員制，以年繳的方式成為會員才能進場購物，美國上次調漲會費是在2017年，針對近期是否會費調整價格一事，好市多財務長蓋蘭提（ Richard Galanti）正面表示「這只是時間問題，不是會不會發生」，讓不少顧客相當擔心「台灣是否會跟進」調漲，對此，台灣好市多也給出回應。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據《福斯新聞網》報導，美國好市多在過去約5至6年會調漲一次會費，由於上一次調漲會費是在2017年，針對是否會費調整價格一事，財務長蓋蘭提（Richard Galanti）在26日舉行的公司季度財務會報中，針對會費調漲的可能性表示，「調漲只是時間問題，而非會不會（it's a question of when, not if）」。
蓋蘭提表示，時間到了就會漲價，但他沒有辦法告訴大家這是否在最近的計畫中，「當我們知道的時候，我們就會通知你。」蓋蘭提坦言，距離上一次2017年6月調漲會費「確實有點久」，「我們再等一下，就這樣吧！這就是我們現在的想法」。
據悉，目前美國好市多每年會員費60至120美元（約台幣1850至3700元），調漲會費的頻率約為5年7個月一次。
而台灣好市多也曾在2016年7月調漲過會員費，金卡會員從1200元調漲至1350元，商業卡從1000元調漲到1150元，漲幅最多的是商業副卡，從500元調漲至900元。針對未來是否會跟進美國調漲會員費，台灣好市多回應「目前我們沒有相關計畫，照往例，在各項服務上如有更動，好市多皆會主動告知會員。」