台灣農夫真有那麼壯！猛農民曆左1左2肌肉農IG神到了　安太座必備

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吳佩儒分享說，去年猛農民曆暴紅，6位猛農每天都收到海量的交友邀請，讓一代猛農潘毅哲的女友很緊張，馬上把他綁進禮堂，牢牢套住。因此，潘毅哲很可惜缺席2024年猛農民曆。
2024猛農民曆即起開放預購，12名猛農打赤膊集側拍照一被放上「有朝一日．西螺小農」臉書粉專，粉絲們都暴動了，直呼：「帥餒！」、「太養眼了吧！」、「今年好像更猛」、「已下單，安太座」。也有不少人推薦身邊猛農，做為下次2025年的候選農夫。
網友敲碗追問左1、左2是誰？《NOWnews今日新聞》追查，這兩位連兩年參與猛農民曆拍攝，左1是深耕蘭陽平原的陳韋勝（農夫阿勝，30歲），阿勝主要栽種芋香米，他同時也是名健身教練，每天固定抽出1個多小時健身。農夫阿勝IG請點此。
而左2是雲林莿桐的農夫林冠廷，綽號「冠冠」，有著可愛靦腆的笑容，主要種植小黃瓜、水稻、蒜頭、番茄。冠冠IG擁有2.3萬名粉絲，不吝於分享自己的好身材。青農冠冠IG請點此。
吳佩儒說，今年共收到近40位猛農報名，加上第一代5位猛農雲林林冠廷（蒜頭、小黃瓜）、彰化陳俊朋（辣椒）、新竹賴鶴文（多肉植物）、宜蘭陳韋勝（芋香米）及屏東周廷奕（熱帶花卉），另選出7位第二代猛農。
第二代猛農有雲林陳柏儒（花蓮太平洋盃全國健美節第四名，種植美濃瓜、栗子南瓜）、嘉義郭肪伸（鳳梨、藍莓、酪梨）、彰化廖健男（包心白菜）、苗栗李承胤（芋頭）、桃園林佾杰（紅秋葵、青花筍）、高雄陳家瑋（水蜜芭樂、紅鑽芭樂）及台中矯鎧丞（水稻、豆漿）等7猛農。
吳佩儒說，今年猛農橫跨10縣市，最年輕20出頭、最資深40歲，但看到一個計劃不只在一個產區，而是連動到全台灣，呈現台灣農夫團結的一面，讓她十分感動，計畫明年六月要發起「全猛農運動會」實境秀，有短跑、拔河、相撲等5到10個項目。她說實境秀最主要是號召大家做運動，一起到雲林玩，笑說：「重點是脫上衣！」
「有朝一日．西螺小農」先前曾公開猛農QA，有人問：「農夫不是要黑黑的嗎？」當中皮膚最白的冠冠親自解答說，只要防曬做好就不會黑，並稱：「紫外線對皮膚不好，平常沒務農也要做防曬！」也有粉絲提問：「確定都是農夫嗎？有時間健身？」身兼健身教練的阿勝解釋有農忙跟農閒；周廷亦也說，農夫不一定都是一早起來忙，而且重點是「時間就像乳溝，擠擠總是有。」