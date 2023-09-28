杭州亞運／中華隊一日2金獎牌大豐收！李智凱體操二連霸寫歷史
杭州亞運中華代表團在今（28）日表現非常亮眼，一天有多面獎牌進帳，先是跆拳道好手李孟恩於男子80公斤級獲得銅牌，李智凱也在男子鞍馬決賽中力壓群雄拿下金牌，在李智凱之後，台灣圍棋好手許皓鋐也奪下一面金牌，單日2金入袋，晚間的電競項目也傳出捷報，拿下1銀、1銅，總計今天中華隊單日勇奪2金1銀2銅，可說是大豐收的一天。
記者吳忠育/綜合報導
李孟恩首輪碰上黎巴嫩選手Rahi Ray，他以17：4大勝對手，直落二晉級，次輪強碰上屆亞運金牌Nikita Rafalovich，李孟恩首也以3：2險勝晉級四強，但在四強賽李孟恩不敵伊朗好手Arian Salim，雖然無緣晉級決賽，但還是為台灣搶下一面銅牌。
而在鞍馬項目中，金牌大熱門李智凱在8位選手中第2個上場，他也幾乎完美複製成都世大運的金牌表現，以總分15.500分的超狂表現替台灣搶下本屆第三金，亞運體操項目完成二連霸。
另外台灣圍棋好手許皓鋐在圍棋男子個人金牌中擊敗地主選手柯潔創下歷史，這也是中華隊在亞運圍棋史上的第一面金牌。
在電競部分，《快打旋風5》賽事中台灣兩名選手向玉麟和林立偉攜手上演一場史詩對決，雙方打了6局，最終向玉麟讓二追四，前進金牌戰，林立偉則奪銅，向玉麟在金牌戰中與韓國選手金管禹一路殺到第七戰，可惜最後還是吞下銀牌。44歲的向玉麟，被稱為是台灣頂尖「快打旋風」的玩家，因此，在這次電競，中華隊已經拿下1銀、1銅。