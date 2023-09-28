侯友宜拋出「新三民主義」　黃士修諷：金溥聰完全不懂兩岸

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黃士修說，友宜的新三民是「便民、利民、愛民」，比較接近胡錦濤的「權為民所用，利為民所謀，情為民所繫」；侯友宜或金溥聰所說，新三民怎麼來的？他質疑，金溥聰擅長的是文宣和新聞操作，「他雖跟隨馬英九多年，卻完全不懂兩岸」，侯以前就說過新三民，今日金讓侯刻意重提。作為一個文膽，金的思維是對應侯說的「民有、民治、民享」爭議。
黃士修指出，這並不是第一次，日前賴清德質疑「侯友宜接受九二共識」，侯友宜的回應竟是「我什麼時候這樣說過？」、「我反對一國兩制」；民進黨選舉時，刻意把「九二共識」混淆等同於「一國兩制」，侯友宜直覺地將九二共識與一國兩制連結。
此外，黃士修也說，金溥聰以「幫侯友宜圓場」出發，語句刻意講求對仗，衍生「一個接受，兩個反對」的三個版本。然後配合專訪，趙少康講的甚至比侯友宜更多，幾乎把答案直接奉上；國台辦多次公開強調過，九二共識不等於一國兩制，如今國民黨的總統候選人，卻主動承認存在這一個版本，只是他表示反對。
黃士修質疑，反而是被國民黨拒於門外的郭台銘，發表「金門和平宣言」，主張「一中各表」的「九二共識」，繼承馬英九的正統兩岸路線；郭台銘主張在 「一中各表」的原則基礎上，站穩中華民國的立場和大陸重新展開談判。他選的是中華民國總統，代表的是中華民國。
最後，黃士修直言，郭台銘直接將「中華民國」和「台獨」對立，並且在法理上要求共產黨「不武」，實現「戰爭與和平」的選擇，郭承諾「組成跨黨派、跨族群、跨世代的談判團隊，重新開啟兩岸和平前景的談判大門」，呼應柯文哲的「聯合政府」構想。
黃士修諷刺，國民黨的三民主義有新舊之分、九二共識有新舊之分；他也操刀過文案，但與其在這種小修辭上擺弄小創意，國安會前秘書長兼國民黨選戰操盤手，應該站在國家戰略的高度，出謀劃策。