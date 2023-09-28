不滿藍營放話！柯文哲飆「去死吧」　朱立倫：放話絕不來自國民黨

侯友宜拋出「新三民主義」　黃士修諷：金溥聰完全不懂兩岸

▲對於侯友宜拋出「新三民主義」，黃士修今表示金溥聰完全不懂兩岸，並強調郭台銘發表「金門和平宣言」，是繼承馬英九的正統兩岸路線。（圖／記者葉政勳攝）
▲對於侯友宜拋出「新三民主義」，黃士修今表示金溥聰完全不懂兩岸，並強調郭台銘發表「金門和平宣言」，是繼承馬英九的正統兩岸路線。（圖／記者葉政勳攝）

記者翁子竣／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜提出「新三民主義」，包括「便民、利民、愛民」。對此，鴻海創辦人郭台銘競選辦公室發言人黃士修今（28）日質疑，侯競辦執行長金溥聰完全不懂兩岸，並強調郭台銘發表「金門和平宣言」，主張「一中各表」的「九二共識」，是繼承前總統馬英九的正統兩岸路線。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃士修今指出，侯友宜提出「新三民主義」，國民黨泱泱大黨，難道競選團隊沒人知道「新三民主義」是毛澤東提過的說法，還被蔣中正駁斥過，三民主義無新舊之分；他質疑，侯友宜跟毛澤東當然不同，毛澤東的新三民是「聯俄、聯共、扶助農工」，中共宣稱為對孫文的「聯俄、容共、扶助農工」的政策再詮釋。

黃士修說，友宜的新三民是「便民、利民、愛民」，比較接近胡錦濤的「權為民所用，利為民所謀，情為民所繫」；侯友宜或金溥聰所說，新三民怎麼來的？他質疑，金溥聰擅長的是文宣和新聞操作，「他雖跟隨馬英九多年，卻完全不懂兩岸」，侯以前就說過新三民，今日金讓侯刻意重提。作為一個文膽，金的思維是對應侯說的「民有、民治、民享」爭議。

黃士修指出，這並不是第一次，日前賴清德質疑「侯友宜接受九二共識」，侯友宜的回應竟是「我什麼時候這樣說過？」、「我反對一國兩制」；民進黨選舉時，刻意把「九二共識」混淆等同於「一國兩制」，侯友宜直覺地將九二共識與一國兩制連結。

此外，黃士修也說，金溥聰以「幫侯友宜圓場」出發，語句刻意講求對仗，衍生「一個接受，兩個反對」的三個版本。然後配合專訪，趙少康講的甚至比侯友宜更多，幾乎把答案直接奉上；國台辦多次公開強調過，九二共識不等於一國兩制，如今國民黨的總統候選人，卻主動承認存在這一個版本，只是他表示反對。

黃士修質疑，反而是被國民黨拒於門外的郭台銘，發表「金門和平宣言」，主張「一中各表」的「九二共識」，繼承馬英九的正統兩岸路線；郭台銘主張在 「一中各表」的原則基礎上，站穩中華民國的立場和大陸重新展開談判。他選的是中華民國總統，代表的是中華民國。

最後，黃士修直言，郭台銘直接將「中華民國」和「台獨」對立，並且在法理上要求共產黨「不武」，實現「戰爭與和平」的選擇，郭承諾「組成跨黨派、跨族群、跨世代的談判團隊，重新開啟兩岸和平前景的談判大門」，呼應柯文哲的「聯合政府」構想。

黃士修諷刺，國民黨的三民主義有新舊之分、九二共識有新舊之分；他也操刀過文案，但與其在這種小修辭上擺弄小創意，國安會前秘書長兼國民黨選戰操盤手，應該站在國家戰略的高度，出謀劃策。

秘書處長請假助選侯友宜 新北綠營3女將要求調查並停動用特支費

侯友宜提凍卵補助政見　新北綠議員再問新北市府要不要先推動

朱立倫將任侯友宜競總主委主導選戰？金溥聰：競辦仍是核心

藍白合對侯友宜「當正的有信心」　葉元之分析：有很多指標要考慮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞