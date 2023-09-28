藍白合從立委開始！民眾黨插旗這些選區　國民黨禮讓未提名參選人

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民眾黨徵召柯文哲競選辦公室發言人李有宜，參選新北市第2選區（五股、蘆洲、三重16里），挑戰尋求6連霸的民進黨立委林淑芬，國民黨則未推出人選。
台中第一選區禮讓民眾黨蔡壁如
民眾黨徵召前立委蔡壁如，參選台中市第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲），對上民進黨籍的現任立法院副院長蔡其昌，國民黨則未推出人選。
高雄第一選區禮讓民眾黨曾尹儷
民眾黨徵召前高雄市長候選人曾尹儷，高雄市第一選區（旗山美濃等14區），對上民進黨現任立委邱議瑩，國民黨在這個選區未推派人選。
台北市第七選區禮讓國民黨徐巧芯
國民黨徵召台北市議員徐巧芯，參選台北市第七選區（信義、南松山）立委，對上民進黨台北市議員許淑華，傳出民眾黨立委吳欣盈原有意投入此區，卻遭民眾黨主席柯文哲勸退。
不過，民眾黨大部分提名的區域立委仍會對上國民黨的參選人，包含民眾黨台北市第八選區立委參選人張其祿，將對上現任國民黨立委賴士葆、新北市第八選區立委參選人邱臣遠，將對上國民黨立委參選人張智倫、桃園市第五選區參選人賴香伶，將對上現任國民黨立委呂玉玲、桃園市第六選區參選人李慕妍，將對上國民黨立委參選人邱若華、連江縣立委參選人曹爾凱，則對上國民黨現任立委陳雪生。