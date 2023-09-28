不滿藍營放話！柯文哲飆「去死吧」　朱立倫：放話絕不來自國民黨

柯文哲再陷失言風波　物化女性言論成從政以來撕不掉的標籤

▲民眾黨總統參選人柯文哲屢陷入失言風波。（圖／記者呂炯昌攝，2023.09.28）
▲民眾黨總統參選人柯文哲屢陷入失言風波。（圖／記者呂炯昌攝，2023.09.28）

記者邱新博／台北報導

眾黨總統參選人柯文哲再陷入性平言論爭議，柯文哲昨受台灣女董事協會邀請發表女性治理政策，卻在一眾女企業家前拋出「在當住院醫師時候，抽籤不要跟孕婦同一組」、「女生不見得會投給帥哥，男生很容易投給美女」言論，引來外界猛轟。而經過盤點，柯文哲針對女性的失言言論，早從2014年就開始。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2014年，柯文哲輔選民進黨的嘉義市長候選人涂醒哲，他評價國民黨參選人陳以真「長得年輕漂亮，坐櫃檯差不多，或者當觀光局代言人就可以了，要做市長還是算了吧」，引來國民黨狂轟，最後隔日在臉書上道歉。

同年9月，柯文哲在陽明大學演講時，談到婦產科竟說，自稱當初選擇走外科時，是因為「當醫生好像礦工」，耳鼻喉科有五個洞，「婦產科只剩下一個洞」，「在女人大腿當中討生活」。在引發批評後，柯文哲也是在隔日於臉書上道歉，稱不會辯解。

然而，雖然柯文哲道歉，並稱會向婦女團體請教時，柯文哲居然又稱「我們發言人也是特別聘的漂亮女發言人」。

2015年3月，在婦女節前夕，柯文哲在參與一場兩性平等座談會時，卻脫口說出：「目前台北市已經進口了30萬的外籍新娘。」引發現場民眾一片譁然，也引發公民團體嚴正抗議。

同年，柯文哲也曾說出「幸福家庭」要當國安問題處理，一個國家30歲未婚的女性，如果占了3成以上，就會讓社會不安定；後續柯文哲緩頻是在探討社會問題。

2017年5月，柯文哲談容積代金政策，稱政府徵收公設保留地「被強暴的比被誘姦的便宜」再度失言，後續也道歉；2018年，柯文哲說，他到日本時，發現日本女孩化好妝才會出門，「不像我們台灣有些女性同胞會直接上街嚇人」引發批評，後續他再道歉。

2018年，柯文哲又爆出「點閱破千萬，學姊陪吃飯」，再遭批「物化女性」；2019年9月，柯文哲受訪時又脫口而出「陳菊是比較肥的韓國瑜」後續更強調不道歉，認為胖瘦是形容詞，引來女性正人物狂轟。

2022年九合一選舉，柯文哲為挺子弟兵高虹安陷入論文爭議，怒嗆綠營圍剿「像有一個惡霸、流氓強姦女生，後續他則表示，只是用詞比較強烈。

然而，柯文哲的失言言論卻也遠遠不止僅限於女性，自參選總統後，在國家治理、國格權益、內部領導、弱勢族群等都有不當的言論出現，引發爭議。而對於女性的不當言論也恰成為外界分析柯文哲選民結構或是落後主因，女性支持都成為柯文哲落後的原因之一。

柯文哲怨藍白合不比民調　金溥聰：侯柯兩人支持度平手、在誤差內

嗆柯文哲靠自己能贏？趙少康喊話：不能只比民調　應考量地方實力

藍白合就是要白無條件投降！邱毅點出柯文哲接下來的4條路

「不要跟孕婦同一組」涉歧視！林靜儀轟柯文哲：厭女DNA充分發揮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞